Premios Latinos destaca labor del programa “La Hora TV” y designa a Rafael Osorio su conductor como “Emprendedor del año”, por la creación de su programa La Hora TV, que con su buen contenido en favor de todos los dominicanos y latinos está llegando a los hogares en la República Dominicana, Estados Unidos y Europa

Por José Zabala

New York- El reconocido analista y estratega político Rafael Osorio, considerado uno de los comunicadores más influyentes y certeros en las posiciones y temas en defensa de la comunidad en los Estados Unidos, recibió el premio internacional a la comunicación “Emprendedor del Año” por sus aportes a la comunicación en la diáspora con su programa La Hora TV. Este popular espacio televisivo se transmite por más de 14 años, manteniendo una audiencia cautiva por las informaciones precisas en ayuda a solucionar los problemas que afectan a los dominicanos en el exterior y a todos los latinos.

Osorio, es un comunicador muy respetado en la ciudad de New York por sus presentaciones en “La Hora TV” donde trata temas políticos, comunitarios, religiosos, deportivos, arte y cultura entre otros. Todos sus temas son en defensa de la dominicanidad y los valores patrios mirándolo desde otro ángulo como es la ciudad de New York. Cabe destacar que ahora este espacio informativo se transmite desde su propia plataforma de App y por Wind Telecom canal 436 debido a su gran crecimiento y contenido de interés de los dominicanos y latinos.

“Gracias los premios latinos y de manera especial; a su productor Feliz Jerez por hacer esta distinción y reconocer nuestro trabajo en la en “La Hora TV”. Este espacio es de la comunidad y seguirá siendo en favor de la comunidad. Gracias a nuestros seguidores y patrocinadores por tanto apoyo durante más de 14 años, seguiremos en la defensa de los principales intereses en favor de la comunidad porque esa siempre será nuestra línea. Gracias a todos”, dijo Rafael Osorio al portal digital Al Día TV Más.

“Cabe destacar que el programa la hora surge en un momento que la comunidad requería de personas comprometidas al desarrollo de la misma, por 15 años nos hemos mantenido realizando el programa, por más 35 años sirviendo a la comunidad desde diferentes organizaciones. La hora TV surge como canal de Tv con una programación 24 horas 7 días a la semana por la necesidad de tener voces que lleguen donde se toman las decisiones. Por esta plataforma han pasado una gran cantidad de profesionales de la comunicación y grandes líderes políticos desde el congresista Adriano Espaillat hasta el actual presidente de la República Luis Abinader”, agregó Osorio.

“Nos consideramos con un programa totalmente comunitario, después de tantos años realizando este programa decidimos crear una plataforma televisiva y convertimos la hora en un canal de TV 24 horas al día 7 día a la semana decidimos llevarlos al sistema de Streams y nos propusimos llegar a todas las plataformas desde Fire TV, roku, Amazon, google tv y luego dimos el paso para Wind Telecom canal 436 para todas las RD y con 2 aplicaciones que te permiten tener la TV en tus manos. Además no quisimos quedarnos ahí y lanzamos vida nueva TV único canal cristiano con una programación variada con el mensaje de Dios”, siguió diciendo

“Entendimos que no teníamos un canal latino con un contenido Cristiano que sirviera de puente para la alabanza de Cristo a través del canal 435 de Wind telecom para todo el territorio nacional y para el mundo llegamos a través de nuestra aplicación de Wind y Stream unoTv. Nuestro objetivo es llegar a cada hogar del mundo con informaciones actualizadas y confiables”, finalizó diciendo Rafael Osorio.