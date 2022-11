Dominicano y su hija autista mueren en voraz incendio en El Bronx; hijastra y esposa están graves

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El dominicano Perfecto Aramboles de 60 años de edad y su hija autista Odalys Aramboles Suárez de 22, perecieron ayer jueves Día de Acción de Gracias en un voraz incendio combatido por 60 bomberos, que se originó en la cocina del apartamento de la familia en el segundo piso del edificio 1730 de la avenida Harrison en el vecindario Morris Heitghs en El Bronx, a las 5:30 de la mañana.

La esposa del padre fallecido, Lorenza Suárez, de 63 y la hija de ella e hijastra de Perfecto, Rosanna Suárez, de 42, están en estado crítico en el Centro Médico Jacobi donde fueron ingresadas.

El hombre y la hija fueron declarados muertos en el hospital Bronx Care Health Sistem donde fueron llevados por paramédicos y policías.

El Departamento de Bomberos dijo que la causa del siniestro que destruyó completamente el apartamento de las víctimas, está siendo investigada.

Vecinos dijeron que un espeso humo negro salió del apartamento antes de que se escucharan los gritos desesperados pidiendo ayuda de las dos mujeres graves.

El dominicano Miguel Jiménez, vecino del apartamento incendiado relató que cuando escuchó los gritos de la hijastra, acudió de inmediato y la cayó a patadas a la puerta.

La concejala dominicana Pierina Sánchez del distrito 14 en El Bronx se presentó a la escena informando que familiares, vecinos y amigos de las víctimas abrirán una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe.

Dos versiones sobre el origen del fuego dicen que se produjo por un posible corto circuito y la otra sostiene que fue en un armario que estaba en el pasillo al lado de la cocina.

Los médicos del Bronx Care Health Sistem dijeron que el padre y la hija murieron por heridas cruciales a causa del fuego.

Algunos vecinos cercanos describieron como muy horrible la tragedia.

El incendio fue controlado alrededor de las 6:20 de la mañana, informaron los bomberos.

Las cuatro víctimas fueron descubiertas en estado crítico.

Rosanna cayó cuando en medio del espeso humo intentó abrir la puerta de salida del apartamento que estaba laqueada con la cerradura, para tratar de rescatar a su madre, padrastro y hermanastra.

Lorenza Suárez había organizado e iba a cocinar ayer jueves el pavo de Acción de Gracias cuando quedó atrapada por el humo y las llamas.

Otros vecinos narraron que los gritos pidiendo ayuda de Rosanna se escuchaban en todo el edificio de cinco pisos.

“Son mis vecinos”, dijo. “Estoy triste. Es Acción de Gracias. No deberíamos tener que pasar por esto. Me refiero a nadie, y me siento muy mal”, expresó Jiménez.

Añadió Jiménez que tiene buenos recuerdos de la familia y agregó que perfecto cojeaba y tenía que usar un bastón para caminar.

“Yo los llamaba papá y mamá, son gente hermosa. No molestaban a nadie. Se quedaban solos. La madre siempre llevaba a su hija a la escuela. No puedo creerlo es triste”, agregó Jiménez.