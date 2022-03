“Eso es una mentira”, dijo la dominicana Nairoby Encarnación de 37 años en una llamada al canal WPIX 11 para desmentir a su madre Adriana Cabreja y a sus hermanas que denunciaron a la policía que ella estaba desaparecida desde el 12 de diciembre 2021.

Encarnación, visiblemente molesta y que no se ha vuelto a comunicar con sus familiares fue interceptada la semana pasada en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York por oficiales de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que la reconocieron por su foto en un cartel de búsqueda de la policía de la ciudad.

También negó que los escabrosos mensajes e imágenes publicados en su página de facebook mostrando al personaje “Slasher” de películas de terror de Halloween y mensajes como “Dejen de buscarla ya, no la encontrarán hasta que no se convierta en huesos” fueran emitidos por su novio.

“Nunca estuve desaparecida ni en peligro”, afirmó Nairoby negando también la conexión que hicieron su madre y hermanas de las imágenes y los mensajes con su novio.

Dijo que sigue molesta porque su familia hizo un reporte en la División de Personas Desaparecidas de la policía de Nueva York además de hacer comentarios negativos de su ex novio.

Después de ser interceptada el lunes de la semana anterior en el JFK, los federales notificaron a la policía local y el NYPD a su vez, se comunicó con una de su hermana.

La hija, la hermana y la madre de Encarnación se alarmaron la semana pasada cuando recibieron mensajes de facebook desde la cuenta de Nairoby que sugerían que estaba muerta.

Ella se negó a responder preguntas sobre quién podría haber enviado los terroríficos mensajes.

“Esa es información personal de la que simplemente no voy a hablar”, respondió Encarnación en la entrevista con WPIX 11.

La mujer también defendió a su amigo, Charles Higginbotham contra las acusaciones de su hermana de que envió un video de ella desnuda a los miembros de la familia desde la República Dominicana.

“No tiene videos sexuales míos”, dijo Encarnación. “Soy demasiado inteligente para eso”.

La llamada de Encarnación siguió a un correo electrónico y una llamada telefónica del propio Higginbotham, quien dijo que actualmente estaba en Vermont y quería corregir el engaño de que la mujer alguna vez se desapareció.

“Ella habló con la policía el 18 de enero y dijo que no quería estar con su familia”, afirmó Higginbotham. “Aquí estás siendo destrozado por los estafadores”.

El hombre añadió que él estaba recibiendo amenazas de muerte debido a eso. Higginbotham hizo afirmaciones de que Encarnación estaba siendo intimidada por su familia y le robaron sus cheques de seguro social.

“Oh, Dios mío”, reaccionó la madre de Encarnación cuando se le dijo a ella y su hija que Higginbotham sugirió que la familia haría un mal uso de los cheques de Nairoby.

“Quiero verla. Quiero hablar con ella”, dijo la señora Cabreja. “Esa no es Nairoby, gracias a Dios que está bien”.

Crystal Whitehead, la hija de 20 años de Encarnación, que fue criada por su abuela cuando su madre necesitaba atención médica por problemas de uso de drogas, estaba molesta por las afirmaciones formuladas por Higginbotham y su madre.

“Mi abuela es una buena persona y solo quiere ayudar a la gente”, dijo Whitehead, “y me salvó de una vida en la que las cosas podrían haber sido mucho peores para mí como hija”.

La hija agregó que haber sido adoptada por sus abuelos fue lo mejor que le pasó.

“Todo lo que sé es que la única razón por la que todos nos unimos para tratar de encontrarla es porque nos preocupamos por ella y la amamos”, expresó la hija. Todo lo que queríamos era asegurarnos de que estuviera viva y bien”.

La hermana de Encarnación, Amaris Cummins estaba molesta porque los intentos de la familia de ayudar a Nairoby fracasaron.

Dijo que la única razón por la que presentaron un informe de personas desaparecidas fue por los mensajes e imágenes aterradoras en facebook.

“Si no hubiéramos recibido esos mensajes, si no hubiéramos visto esas fotos, no habríamos llegado tan lejos”, añadió.

Higginbotham reconoció que tomó fotos de mujeres en la República Dominicana y las publicó en facebook para promover las vacaciones en el Caribe.

Un vecino de la familia que se identificó como “Francisco” asegura que la policía se presentó dos veces al edificio en la avenida Wales en El Bronx para un control de bienestar cuando Encarnación estaba viviendo allí.

“¡Qué bofetada en la cara!”, dijo Cummins. “Ella nos está dando la espalda de nuevo”.

