Dominicana Clarisa Gómez inventa producto que ayuda a las mujeres en el crecimiento del pelo al pasar por el amargo proceso del cáncer

“Feliz de poder aportar mi manito bendecida por Dios, para que todas esas mujeres enfermas de cáncer tengan nuevamente una esperanza. Para que esa mujer vuelva a crecer su pelo y tenga una cabellera completamente nueva y hermosa”. La Emprendedora Dominicana Clarisa Gómez, oriunda de la provincia La Romana lanza con mucho éxito “Divas Reparación de Pelo”, un producto para la calvicie, el fortalecimiento y crecimiento del pelo de hombres y mujeres en los Estados Unidos. Es un Shampoo hecho en hierbas y vitaminas, un acondicionador en vitaminas, y un Shampoo anticaspa para hombre y mujer, es una línea completa. Para más información llamar al teléfono 1 -(301) 978-6039.

Por José Zabala

Manhattan New York- La empresaria Dominicana Clarisa Gómez, continúa revolucionando el mercado de la belleza en los Estados Unidos con la creación de un Shampoo registrado y patentado “Divas Reparación de Pelo” dándole un toque especial al hombre y la mujer de hoy. Clarisa Gómez dijo en New York producto que ayuda a las mujeres en el crecimiento del pelo al pasar por el amargo proceso del cáncer.

Clarisa Gómez, ha sido considerada como la empresaria del año 2022 en los prestigiosos “Premios Viva la Juventud”, que organiza el promotor internacional Stanley Afortunado, que reconoce a los dominicanos y latinos más destacados del año en diferentes categorías. La Diva Clarisa Gómez, respondió a varias preguntas con relación a su gran reconocimiento y su producto “Divas Reparación de Pelo”.

“Feliz, emocionada, solamente con ver mi público, imagínate, estoy más que feliz. Les mando un abrazo y un beso de antemano a todas esas mujeres que se acercan a mí, de verdad que mil gracias. Mi producto es un producto orgánico, hecho de la mano de papá Dios, él fue quien me dio la idea y me bendijo las manos para eso. Me siento feliz, yo quiero que todas las mujeres se identifiquen conmigo y que piensen que sí se puede, las mujeres debemos apoyarnos, es lo primero, y que esas mujeres me sigan en todas las plataformas. Pueden ponerse mensajes que de inmediato yo le contesto, y que crean en el producto, Diva Reparación de Pelo”, dijo la empresaria Gómez.

“Es un producto que está ayudando a muchísimas personas que sufren de cáncer, y yo me siento regocijada con todo esos testimonios de personas que están usando el producto, porque es un producto orgánico; Diva Reparación de Pelo, sencillamente lo máximo. Para un pelo destruido, punta destruida, calvicie, es Diva Reparación de Pelo, tratamiento profundo. En primer lugar soy humana, soy mujer, no lo he pasado pero me imagino a una familia con alguien enfermo de cáncer en su casa; debe ser sumamente difícil. Dios me ha puesto un granito de arena en esas personas que las esperanzas se le van perdiendo por una enfermedad terminal, ahí entra Diva Reparación de Pelo, tratamiento profundo”, agregó la carismática empresaria.

“Es un tema que para mí es primordial, porque es una de las enfermedades que está acabando con el mundo, especialmente con las mujeres, el cáncer de mama. Y llegar a Diva Reparación de Pelo, cuando ya estás perdiendo la esperanza con tu cabellera, para mí es un regocijo. Sigo agradecida con papá Dios que fue quién hizo a través de mí un producto orgánico llamado, Diva Reparación de Pelo. Lo primero es que yo exhortó a las mujeres a tratar el producto, comenzar con el tratamiento profundo para que puedan ver el resultado. En mi página www.clary_diva.com, están todos los antes y después que ha hecho el producto Diva Reparación de Pelo, tratamiento profundo”, finalizó diciendo la Clarisa Gómez.

La emprendedora Gómez, nativa de La Romana con más de tres años de experiencia en el mercado dijo que se trata de un nuevo champú a base de ingredientes naturales para la calvicie y la reparación del pelo y mucha aceptación en los Estados Unidos y con sede principal en Maryland, Virginia y Washington DC. “Divas Reparación de Pelo” poco a poco está revolucionando el mercado dándoles un toque de belleza al hombre y la mujer de hoy. Es un Shampoo hecho en hierbas y vitaminas, un acondicionador en vitaminas, y un Shampoo anticaspa para hombre y mujer, es una línea completa.

Más de la empresaria Clarisa Gómez.

La empresaria dominicana Clarisa Gómez está revolucionando el mercado de la belleza en los Estados Unidos con la creación de un Shampoo registrado y patentado “Divas Reparación de Pelo” dándole un toque especial al hombre y la mujer de hoy. La emprendedora Gómez, nativa de La Romana con más de tres años de experiencia en el mercado dijo que se trata de un nuevo champú a base de ingredientes naturales para la calvicie y la reparación del pelo y mucha aceptación en los Estados Unidos y con sede principal en Maryland, Virginia y Washington DC.

La joven Clarisa Gómez destaca el papel de la mujer de hoy en todas las áreas de la comunidad y dijo lo siguiente: “Yo pienso que las mujeres estamos tratando de que ese nombre quede en alto, porque anteriormente los hombres eran todo en la casa, pero ahora yo pienso que estamos más unidas y, yo pienso que con la unión se logran muchas cosas, entonces ahí entra el renglón de una mujer independiente que es luchadora y se está viendo en alto el nombre de la mujer. Como resultado tengo mi empresa Divas Reparación de Pelo y me siento orgullosa como mujer, gracias a mi Dios, mi familia, mi equipo y mis seguidores que han creído en mi producto”, al ser entrevistada en el portal digital Al Día TV Más.

¿Qué es “Divas Reparación de Pelo”? Es una línea de productos de belleza con un tratamiento profundo letal para la calvicie para hombres, también para las mujeres con punta completamente destruidas, pelo reseco. Es un Shampoo hecho en hierbas y vitaminas, un acondicionador en vitaminas, y un champú anticaspa para hombres y mujeres, es una línea completa. “Es un producto maravilloso, y más de dónde vengo; es un producto que empezó de la nada, con una historia muy bendecida que vino de papá Dios y fue aceptado. Porque todo lo que viene de papá Dios viene con bendiciones”, dijo Clarisa. “Cabe destacar que el tratamiento profundo, es de varios aceites completamente orgánicos, tiene más de 16 aceites, tiene muchas hierbas, hecho por mis manos bendecidas por papá Dios y empecé de la nada y ahora es tratamiento profundo de Divas Reparación de Pelo”, agregó la emprendedora.

Clarisa Gómez, con relación a la empresa dijo lo siguiente: “Tengo mi compañía registrada y el laboratorio en Maryland, gracias a Dios. Tuve que hacerlo por la tanta demanda, todo empezó de la nada y de momento tuve que hacer todo los códigos gubernamentales para estar en la ley, por las tantas y tantas mujeres fieles a Divas Reparación de Pelo tratamientos, que fue mi primer tratamiento antes de hacer la línea completa”.

“El primer producto fue el tratamiento profundo, tengo el Shampoo rico en hierbas y vitaminas, tengo el acondicionador en vitaminas y hierbas, y tengo un Shampoo rico para esos hombres y mujeres unisex anticaspa; o sea, son cuatro productos, es una línea completa, no hay excusas. Shampoo regular, Shampoo anticaspa, acondicionador, y tratamiento profundo”, continuó diciendo.

“Yo siempre le digo a mis seguidoras y quiero aprovechar para enviarles un saludo y un beso a todas esas mujeres que me han seguido aquí en Estados Unidos y en la República Dominicana y próximamente en Europa, muchas gracias por su apoyo. Este tratamiento es letal también para hombres, es letal para la calvicie, o sea, el hombre se puede poner fácilmente adicto a ese tratamiento profundo”.

“En mi caso, yo tengo un pelo natural precioso, pero yo uso mis extensiones de pelo y aplicó mi gotero diariamente antes de salir de la casa. Entonces tengo un pelo precioso cuando me retiro las extensiones y, también tengo mi pelo completamente natural curado con el tratamiento profundo de Divas Reparación de Pelo”.

¿Cómo se aplica en los hombres?

Para las personas que tienen calvicie, yo les recomiendo Divas Reparación de Pelo, y verán que en un mes me van a llamar. El gotero lo pueden usar hombres con calvicie y también mujeres luciendo sus extensiones, se aplica directamente en el cuero cabelludo dando masajes, se puede usar todo el día, pueden ir al trabajo con el gotero puesto, cuando regresan, regularmente a los hombres usan de lavarse la cabeza a diario, las mujeres no, pero los hombres lo aplican diariamente y lo pueden retirar y poner sin problema alguno. En el caso de nosotras las mujeres que usamos extensiones mientras queremos proteger nuestro pelo, usamos el gotero de tratamiento profundo en toda el área, lo aplicamos, y el pelo va creciendo mientras disfrutamos de las extensiones”.

“Es un tratamiento completamente orgánico, se puede usar cada vez que lo quieran, se puede retirar, poner, volver a retirar, se puede usar todos los días, no hay problemas, es un tratamiento completamente orgánico, no tiene químico y su olor es muy agradable”.

“Yo tengo la compañía de Divas Reparación de Pelo, tengo lo que es completamente online que se llama Diva exclusividades que es otros negocios; tengo una línea de brilla labios, que es Clari Diva, que también lo pueden encontrar en clari_diva en mi Instagram y, mi hija Leslie tiene una línea también de Gloss para niñas y adolescentes. Gracias a Dios estamos creciendo”.

“Para adquirir este producto tienen diferentes formas: Tengo tres plataformas, me pueden buscar en Google por www.divasreparaciondepelo.com, pueden hacer sus pagos por ahí mismo e inmediatamente llegue su pago, sus pedidos de sus órdenes van al otro día, con deliverys locales completamente gratis y envío a todo Estados Unidos, y ya estamos empezando negociaciones en Europa para introducirlo allá. El tratamiento profundo de Divas en República Dominicana ya está introducido, solo faltan los demás productos”.

Finalmente Clarisa Gómez envió un mensaje de motivación a todas las latinas que quieren salir adelante con sus proyectos: “Yo les quiero enviar un mensaje a todas esas mujeres guerreras que cuando se levanten se ponga el cuchillo en la boca y digan, “sí se puede” nosotras las mujeres tenemos todo el potencial para hacer lo que queramos ser, simplemente es creértelo y tener mucha fe, ante todo, siempre estar agarrada del Rey de Reyes que es papá Dios”.