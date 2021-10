Domingo Bautista, legendario animador de televisión aseguró que la distribución de colocación en los medios de comunicación está al amparo de una mafia que solo le coloca a su claque por lo que, según dijo el mundo publicitario se torna cada vez más difícil.

Durante una entrevista vía telefónica realizada este miércoles en el programa DParranda Radio Show , que se transmite por Dominicana FM, Bautista recordó que en todos los gobiernos de la República Dominicana siempre ha existido una cultura de mafia en la repartición del presupuesto publicitario.

“Si tú no perteneces a esa claque, si no eres de ese grupo, pues no te llegan los comerciales, sin importar los raiting ni la calidad ni el esfuerzo que tu hagas para producir un proyecto” y al mismo tiempo indicó que pasa en todos los gobiernos y en el sector privado.

Bautista , al conversar con los periodistas Héctor Romero, Diomelo Martínez, Kandy Romero, Wendy Mora y Cristian Santana, expresó en esos términos, a propósito de que asume un nuevo proyecto de televisión meridiana a través de Súper canal 33.

“Aquí los presupuestos publicitarios están focalizados en función de grupos de intereses y hasta de mafia” aseguró.

Agregó que los presupuestos publicitarios tienen su grupito, lo que según dijo justifica el hecho de que periodistas de tercera categoría haya salido multillonario en el pasado gobierno.

“Es muy bueno desde el Palacio Nacional mandarle a su grupito los presupuestos que hacen ahí” enfatizó.

El declive de la Súper tarde

A raíz de sus salida de Color Vision siempre se tejió la idea de que Domingo haría sido maltratadoen el canal 9, sin embargo el propio presentador negó la versión.

Recordó que llegó a Color Visión de la mano de Don Adriano Rodriguez, quien era el empresario encargado del proyecto Súper Tarde proyecto que tras la muerte de Rodríguez tuvo él (Domingo) que asumir el mismo y convertirse en “todologo”.

“Llegó un momento de agotamiento y las.cosas se fueron deteriorando. Mi fuerte no es la.parte empresarial y llegó un momento en que las reglas de juego cambiaron” recordó.

Dijo que tras la muerte de Don Adriano Rodriguez fue desfalleciendo la existencia de la Súper Tarde.

“Mi salida de Color Visión se dio por un proceso que viví de tipo profesional yo diría que hasta de tipo personal”, apunto al tiempo de declarara que en la televisora se le dio un trato de distinción.

Nuevo reto en la TV

“El súper meridiano” es el proyecto televisivo que empuja su retorno a la.telvision criollo a la televisión.

El nuevo espacio, que inició este lunes 18 de octubre de por Supercanal 33, bajo la produccion ejecutiva de Carlos Bautista.