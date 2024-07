Doctor Lantigua recomienda usar mascarilla ante resurgimiento Covid-19 en NYC

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Ante el resurgimiento del Covid-19, el científico de la medicina en esta ciudad, doctor Rafael Lantigua, recomienda a la población en general usar mascarilla en lugares cerrados y en conglomeraciones de personas.

Asimismo, hacerse la prueba, y si permanece tos en las personas, aislarse por siete días; si hay fiebre aislarse hasta que desaparezca sin la ayuda de medicamentos para combatirla, sostiene.

Si está infectado usar mascarilla N-95 en la casa para proteger los demás miembros de la familia, lavarse con jabón y frecuencia las manos, mantenerse alejado de una persona que es de alto riesgo de complicaciones como los envejecientes o aquellos con baja inmunidad.

Añadió que vacunarse sigue siendo una prioridad y los casos severos y los fallecimientos se observan principalmente en los no vacunados; para aquellos de alto riesgo de complicaciones es importante consultar a su médico para ver si es necesario comenzar tratamiento anti- viral.

Aunque las muertes por Covid-19 han descendido drásticamente, las hospitalizaciones no dejan de producirse; los fallecimientos y contagios por la enfermedad están presente, sostiene.

El catedrático de la Universidad de Columbia y médico internista por más de 40 años en uno de los hospitales más grandes y valorados del mundo, el NewYork-Presbyterian Medical Center, ubicado en el Alto Manhattan, instó a la población a mantener las medidas de prevención, para evitar las saturaciones de los centros hospitalarios.

Expresó que las nuevas variantes del virus están evolucionando para propagarse más fácilmente entre las personas. Estas nuevas cepas, que aún pertenecen a la familia Ómicron, como KP.2 y KP.3 (denominadas variantes ‘FLiRT’) representan el 60% de las infecciones recientes.

A pesar de que la pandemia parece haber quedado atrás hace varios años, el virus muestra un patrón estacional con picos en invierno y verano. Según datos de final de junio, diversos laboratorios en Estados Unidos han reportado un incremento de casi 1% en la tasa de pruebas positivas entre el 23 y el 29 de junio.

Además, las visitas a urgencias por contagio del virus aumentaron un 23% en el mismo periodo, y las hospitalizaciones subieron un 13% entre el 9 y el 15 del pasado mes, indicó.

“La situación es preocupante pero no alarmante, ya que, aunque los casos están en aumento, los fallecimientos continúan descendiendo y es mejor la medicina preventiva que la curative”, concluyó diciendo el reconocido galeno.

Worldometer, un proveedor de estadísticas globales sobre el Covid-19 para los gobiernos del Reino Unido, Tailandia, Pakistán, Vietnam, el Gobierno de Financial Times, The New York Times, Business Insider y BBC, entre otros, ya no actualiza los datos desde el 13 del pasado abril debido a la imposibilidad de proporcionar totales globales estadísticamente válidos, ya que la mayoría de los países han dejado de informar.

Hasta la fecha señalada, Worldometer presenta en sus estadísticas los fallecimientos a nivel global de 7 millones 010,681 y la suma de 704 millones 753,890 contagiados.

De esa cantidad, en el estado de NY fallecieron 83,374 y se contagiaron 7,587,861, siendo NYC la más afectada.