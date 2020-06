Doce países dan visto bueno para celebración de elecciones del 5 de julio

Doce países dieron luz verde para que la Junta Central Electoral (JCE) organice en sus territorios las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio, mientras que tres dijeron que no y otros aún no responden las peticiones.

Según el informe número 4, remitido el viernes por la Cancillería a la Junta, los territorios que permitirán los sufragios son Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Austria, Bélgica, Costa Rica, Grecia, Guyana Francesa, Nicaragua, Puerto Rico y Suiza.

Por el contrario, los países que dijeron que no, debido a las restricciones por el COVID-19, están: Chile, Ecuador, y Canadá. Esta última informó que no autoriza centros de votaciones hasta el 30 de mayo. La Cancillería le remitió que los comicios serán el 5 de julio, pero no ha obtenido respuesta.

En Reino Unido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país recomienda que las elecciones se realicen utilizando mecanismos de votación por correo o en línea; por lo tanto, está descartado por la Junta.

En el caso de España, donde hay 82,893 criollos con derecho al voto, la cancillería española respondió que, “luego de consultar con el Ministerio de Interior del Reino de España, no puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial, pues dependerá de las restricciones de movimiento que eventualmente pudieran estar en vigor en dicha fecha”.

Ciudades estadounidenses Entre las ciudades americanas que aprobaron están: Boston, Miami Dade y Orange en la Florida; Lynn en Massachussets, y Nueva York, donde hay 70 recintos escolares para que los dominicanos acudan a ejercer su voto. Entre los que se han negado, están New Jersey, Pensilvania y Washington por medidas contra el coronavirus. En tanto que las solicitudes enviadas a los estados de Maryland y Carolina del Norte, no han recibido respuestas hasta este momento por las autoridades de esas localidades.

Padrón del exterior para las elecciones del 5 de julio.