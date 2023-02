Djokovic solicita permiso especial para ir a EEUU y jugar en Indian Wells

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Novak Djokovic ha solicitado un permiso especial para entrar en EEUU y poder jugar allí en los torneos de Indian Wells y Miami, informó este sábado su hermano, Djordje, según la agencia de noticias serbia Tanjug.

“Se necesita un permiso especial, ya que EEUU todavía no permite entrada a los no vacunados, lo que es increíble ya que todo el mundo está abierto y los acontecimientos deportivos en todo el mundo se celebran con deportistas vacunados y no vacunados”, declaró Djordje Djokovic.

Djordje explicó que su hermano ha presentado toda la documentación necesaria junto a la correspondiente solicitud y que los directores de Indian Wells y Miami han expresado la opinión de que el tenista número uno debería participar y que lo desean tener allí.

Los Djokovic esperan conocer la decisión dentro de unos días y que la misma sea positiva.

Por no estar vacunado contra la covid, Djokovic no pudo entrar el año pasado en EEUU y se perdió los dos primeros Masters 1000 de Indian Wells y Miami.