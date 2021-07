Novak Djokovic estaba celebrando su sexto título en Wimbledon y al mismo tiempo haciendo una declaración de intenciones de lo que quiere y ambiciona para el futuro más inmediato.

Igualar los 20 grandes de Nadal y Federer. “Rafa y Roger son dos leyendas del deporte que me han ayudado a estar aquí hoy porque me obligaron a mejorar en todos los aspectos para vencerles. Las primeras veces que jugué con ellos siempre perdía. Pero esto no acaba aquí y que les haya empatado significa que ninguno de los tres se va a parar”.

This legendary tale gains yet another chapter.@DjokerNole is the #Wimbledon champion for a sixth time pic.twitter.com/3nTlNNMJY2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

Matteo Berrettini, víctima. “Tengo que felicitarle porque sé que no es fácil perder una final de estas características. Seguro que llegarán más oportunidades para él”.

Día especial. “Anque haya ganado seis veces eso no significa que no deje de acordarme que Wimbledon siempre fue el torneo que quería ganar de pequeño y que a los siete años construía el trofeo en la habitación con el primer material que encontraba”.

Nervios. “Claro que los he sentido, sobre todo al principio del partido y en el primer set. Lo he perdido, pero al mismo tiempo lo he olvidado rápido”.

“Ninguno de los tres vamos a detenernos. Esto es un tributo a Roger y Rafa que son una leyenda. Ellos son los dos jugadores más importantes que enfrenté en mi carrera. Son la razón de haberme esforzado en mi carrera y de dónde estoy hoy. Los últimos diez años fueron inolvidables y esto no se detiene acá”, agregó Nole.

Matteo Berrettini no pudo ante el poderío de Djokovic en su primera final de Grand Slam (REUTERS/Paul Childs)



Por su parte, Berrettini sostuvo que “es muy difícil contener estos sentimientos. Espero que esta final no sea mi última acá ni mi última en un Grand Slam. Felicitaciones a todo el equipo de Novak y toda su familia. Fue una larga jornada y espero que sea el inicio de una gran carrera. Seguiré intentando”.

Este triunfo en el torneo de Londres dejó a Nole más cerca de alcanzar el Golden Slam, la forma en que se denomina al hecho de ganar los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla olímpica de oro en una misma temporada. El serbio ya se alzó con los títulos en el Abierto de Australia, en Roland Garros y ahora en Wimbledon. Deberá consagrarse en el US Open y los Juegos Olímpicos de Tokio para lograr ese mérito al que tan solo ha podido llegar una tenista en toda la historia: la alemana Steffi Graf.