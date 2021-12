Aunque en el negocio de la música la payola (pagar para que suenen una canción) es vista como algo normal,

hay algunos locutores y djs que deciden no irse por esa línea.

Uno de estos es Dj Adoni, uno de los djs dominicanos más populares del momento, quien a pesar de que sus mezclas obtienen millones de reproducciones en plataformas digitales tales como Youtube y Spotify, él confiesa que nunca le ha cobrado un peso a ningún artista para colocar sus canciones en algunos de los remix o mezclas que él realiza y que luego sube a Youtube.

“Los mismos artistas cuando tienen sus canciones me dicen cobrame que ese es tu trabajo, y yo de una vez les digo que yo no cobro ni un peso por ponerle música a nadie. Si es un artista nuevo y me gusta su música, pues le doy y si es un artista ya de fama y trayectoria, pues por respeto y compromiso me veo obligado en apoyarlo», comentó Adoni durante un encuentro íntimo con varios periodistas en un restaurante de la Capital.

El dj agregó que no acepta este tipo de negocios porque después los artistas querrán que lo peguen obligado y que él no es nadie para pegar ningún artista.

«Yo no quiero tratar de tener un compromiso con un artista que me de X cantidad de dinero y que él crea que yo lo voy a pegar. Yo no soy nadie para pegar un artista, yo te apoyo tu música porque a mí no me cuesta ni un peso yo poner una canción en mis mezclas».

Pero a pesar de que Dj Adoni no pone en práctica este tipo de negocio, aclaró que tampoco crítica a los que sí cobran por colocar una canción: «Hay djs y artistas que tienen su temática y no está mal. Yo no cobro a título personal, pero no por eso lo que ellos están haciendo está mal, ni lo que yo estoy haciendo está bien», agregó sobre el tema.

Adoni, quien recientemente se presentó en el United Palce, dijo que entre sus planes estaba traer ese espectáculo al país en diciembre, pero al Aventura anunciar sus conciertos, entendió que no era el momento.

El escenario en donde tenía pensado montar el evento era en el Palacio de los Deportes, y adelantó que su idea es poder materializarlo para el 2022.

Peor mientras eso llega, Adoni estará recorriendo las provincias del país con todas exitosas mezclas.

En cuanto a su relación con otros djs, dijo que está muy bien, pues aunque en principio lo veían con un poco de celos, ahora ya todo ha cambiado y mejor le agradecen porque él ha ido abriéndole caminos a ellos.

Thelma Figueroa