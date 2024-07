Dirección del Comisionado de Béisbol felicita exaltación de Adrián Beltré al Salón de la Fama de Cooperstown

Por Bartolo García

SANTO DOMINGO.- El comisionado nacional de béisbol y expelotero, Junior Noboa, expresó sus felicitaciones a Adrián Beltré, quien fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown el pasado domingo.

Noboa elogió la trayectoria y el comportamiento de Beltré tanto dentro como fuera del terreno de juego. “Nuestra dirección está muy orgullosa de la elección de Beltré. Ahora es el quinto dominicano en ser miembro del círculo del Salón de la Fama, un orgullo para la dirección del Comisionado Nacional de Béisbol y el país”, afirmó Noboa en una misiva.

¡Orgullo dominicano y latino! Adrián Beltré es un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. 🇩🇴 pic.twitter.com/zwGoDVLfRT — MLB Dominicana (@MLBDominicana) July 21, 2024

El comisionado también señaló que el presidente Luis Abinader, en coordinación con la Dirección Nacional de Béisbol, planea realizar un homenaje a los cinco miembros dominicanos del Salón de la Fama, que incluyen a Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y ahora Adrián Beltré. Este evento también contará con la participación de veteranos de las Grandes Ligas.

Junior Noboa, debido a problemas de salud, no pudo asistir a la ceremonia de Beltré, pero el Gobierno Dominicano estuvo representado por los viceministros Benny Metz y Andrés Lugo, el congresista Adriano Espaillat y Erick Bernard, encargado de negocios de la Embajada de Canadá en el país.

Noboa destacó el apoyo constante del Gobierno de Luis Abinader al béisbol, resaltando que los peloteros dominicanos son embajadores de la nación. “El presidente Abinader siempre ha estado muy pendiente de esos grandes héroes”, concluyó.

Historia de los dominicanos en Cooperstown

Adrian Beltre thought his days of getting touched on the head were over, but Big Papi had other ideas 😭 pic.twitter.com/wn6DOl1cyH — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 21, 2024

Of course, Adrián Beltré had to shoutout Elvis Andrus in his Hall of Fame speech. ❤️pic.twitter.com/ugy93uJxzA — Michael Bier (@MichaelJBier) July 21, 2024

Welcome to the stage, Hall of Famer, Adrian Beltré! pic.twitter.com/GataD2CDQR — Texas Rangers (@Rangers) July 21, 2024

La exaltación de Adrián Beltré al Salón de la Fama de Cooperstown marca un momento significativo en la historia del béisbol dominicano. Juan Marichal, conocido como el “Monstruo de Laguna Verde”, fue el primer dominicano en ser exaltado en 1983, seguido por Pedro Martínez en 2015, Vladimir Guerrero en 2018 y David Ortiz en 2022. Estos jugadores no solo han dejado una marca indeleble en el béisbol de las Grandes Ligas, sino que también han servido de inspiración para generaciones de jóvenes peloteros en la República Dominicana.