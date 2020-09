El diputado Víctor Suárez Díaz anunció este martes su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), luego de participar en una reunión en la que estuvo el expresidente Danilo Medina.

“Saliendo de una reunión con una comisión PLD encabezada por Danilo Medina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza”, expresó el legislador por Santiago a través de su cuenta de Twitter.

Suárez Díaz escribió que renunciaba a su condición de miembro del comité central del PLD y a la vicesecretaría de asuntos jurídicos de esa organización opositora.

“He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós PLD…”, escribió en otro tuit.

Dijo que continuará siendo el diputado de sus electores en Santiago.

En el fragor de la campaña electoral pasada, Suárez Díaz exhortó a los peledeístas con empleos en el Estado a votar por el entonces partido oficialista, porque “si no defiendes tu trabajo, ni la Fuerza del Pueblo ni el Partido Revolucionario Moderno te lo garantizan”.

La renuncia del diputado santiaguero se produce horas después de que en medios de comunicación y en redes sociales se haya propalado la versión de que el exsenador por la provincia Espaillat José Rafael Vargas abandonó el PLD y pasó a formar filas en la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández.

En las últimas semanas la Fuerza del Pueblo ha asegurado el ingreso a esa organización de decenas de dirigentes que renunciaron del PLD, formación que permaneció 16 años consecutivos en el poder. EFE