Diputado peledeista Héctor Ramírez dice Semana Santa es la mejor oportunidad para reflexionar por una mejor sociedad

El congresista llamó a los dominicanos a actuar con prudencia y comedimiento para evitar llevar luto y dolor a sus familiares

Santiago. – Como una sagrada oportunidad para compartir una profunda reflexión en unidad familiar y para evaluar hasta dónde podemos contribuir con una mejor sociedad, consideró hoy el diputado peledeista Héctor Ramírez, es la que nos da la Semana Santa.

El representante de Santiago ante la Cámara de Diputados y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que no hay mejor etapa en el año, que la Semana Mayor, para que reflexionemos profundamente en las grandes dificultades que atraviesa nuestro país, en medio de una carrera desenfrenada ante el alto costo de la vida y el aumento de la criminalidad y la delincuencia.

“La Semana Santa nos brinda la sagrada oportunidad, para que primero nos fortalezcamos como familia, que pensemos en el sacrificio de nuestro señor Jesucristo, por salvarnos, para que juntos luchemos para que nuestro país supere los más acuciantes problemas que afectan a toda la población dominicana”, indicó Ramírez.

Dijo que con el paso de los días la situación de los ciudadanos tiende a agravarse y a diario vemos más criminalidad y delincuencia, sin que se vean acciones para frenar la ola delictiva que mantiene en zozobra a la mayoría de los dominicanos, mientras las autoridades no dan respuestas ante los graves males que afectan al país.

“Es como si a nadie del gobierno les preocuparan las penurias por las que atraviesa la mayoría de la población dominicana y ojalá que con la muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo, el gobierno se enrumbe por el camino que lo lleve a la solución de los problemas que afectan la calidad de vida de la población.

Finalmente, el diputado Héctor Ramírez, pidió a quienes se desplazarán por autopistas y carreteras a disfrutar del asueto de la Semana Santa, a que actúen con prudencia y comedimiento, evitando los excesos y tratar en lo posible de no llevar luto y dolor a sus familiares.