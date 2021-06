El diputado perremeísta por la provincia Santiago, Luis René Fernández Tavárez, aclaró este domingo que no tiene nada que ocultar en lo concerniente a su identidad, asegurando que el proceso de su declaración fue tardío ante una deficiencia que antes tenía el Registro Civil, caso que también le ha ocurrido a miles de dominicanos.

“En mi caso lo que existe es un proceso de declaración tardía de hace 20 años. Mi padre José Félix Fernández, residente en los Estados Unidos, reclamó su paternidad sobre mí, por lo que fui sometido a una prueba de ADN verificada por la embajada de los Estados Unidos en el país, para luego otorgarme la residencia y más adelante la ciudadanía norteamericana”, indicó mediante comunicado de prensa.

Asimismo, expresó que no pretende quedarse callado ante una situación que afecta su moral y la de su familia.

“Yo estoy limpio, no he cometido ningún ilícito, y nunca he utilizado doble identidad. Además, nunca he usurpado documentos mexicanos y tampoco he pisado tierra mexicana”, dijo el diputado por Santiago.

En ese orden, Fernández Tavárez dice que fue declarado legalmente en 2001, y que la Junta Central Electoral no eliminó el segundo registro, y como es de conocimiento, el último debió eliminar el primero.

Las informaciones emitidas por el legislador, fueron vertidas tras una investigación presentada por la periodista Nuria Piera, en su programa Nuria Investigación Periodística, donde se establece que Fernández Tavárez habría falsificado documentos concernientes a su registro civil, y que aún así este ganó su candidatura para ocupar una curul en la Cámara de Diputados.