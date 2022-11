Diputado Félix Michell Rodríguez llama a Obras Publicas a ejecutar acciones para evitar muertes en tramo Autopista Duarte

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El congresista hizo énfasis en las nueve personas que han perdido la vida en el tramo de dicha vía entre el municipio de Puñal y Las Palomas por la falta de iluminación en la ejecución de los trabajos para ampliación entrada a Santiago, no obstante, las manifestaciones de moradores de la zona

Santiago. – El diputado Félix Michell Rodríguez calificó hoy como una indiferencia y descuido de algunos funcionarios del gobierno, la situación que se está viviendo en el municipio de Puñal, Las Palomas y zonas aledañas, ya que fruto de los trabajos que se realizan para la ampliación de la Autopista Duarte, suman nueve las personas que han perdido la vida a causa de accidentes.

“El pasado jueves la cifra de muertos en el tramo de la autopista Duarte, entre el municipio de Puñal y Las Palomas, ya suman nueve, oigan bien nueve personas han perdido la vida por un descuido del Ministerio de Obras Públicas, que no ha puesto el alumbrado y la señalización adecuada para llevar a cabo dichos trabajos, no obstante, moradores de esas comunidades haber hecho manifestaciones demandando que iluminen la zona y no hacen nada para evitarlo” dijo el congresista.

Llamó al Ministerio de Obras Públicas a que se ejecuten acciones ya así evitar los accidentes que se están produciendo en esa importante vía, porque de no hacerlo seguiremos lamentando por otras personas que se accidentarán allí por culpa de la negligencia de dicho ministerio.

El diputado de la Fuerza del Pueblo, dijo que a esta negligencia también se agrega la inoperancia de ese mismo ministerio, que a más de sesenta días del colapso de una pared en la avenida Las Carreras, en el centro de la ciudad, no han hecho nada y se está ante el riesgo de que los edificios del área también podrían colapsar si vuelve a llover en la magnitud en que ocurrió en agosto pasado.

“Solamente pusieron unas lonas ahí y algunos hierros que están reteniendo la pared a punto de caer y nadie ha hecho más nada y de acuerdo a lo expresado por algunos técnicos, si no hacen algo, ahí pueden colapsar hasta los edificios que están alrededor si se produce otro torrencial aguacero como cuando colapsó dicha pared”, indicó Rodríguez.

Pidió a sus colegas, que cuando vean al ministro de Obras Públicas, le digan lo que está ocurriendo en Santiago, ya que según dijo es muy difícil poder verlo y fue más lejos en su solicitud a los diputados oficialistas, de que, si no lo ven, cuando vean al presidente Abinader, por favor se lo hagan saber.

Al iniciar su participación en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados, Félix Michell Rodríguez consideró que en la provincia de Santiago y en gran parte de las provincias del país hay una sensación colectiva de que lo que gobierna es la criminalidad y la delincuencia y puso como ejemplo otro acto delictivo en el que desconocidos, a los que calificó de canallas, asesinaron al destacado folclorista Víctor Erarte.

Rodríguez hizo un llamado al gobierno para que enfrenten de una vez y por toda lo que calificó como una ola delincuencial que arropa al país y aprovechó para enviar un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del popular folclorista, asesinado en su residencia el pasado domingo.