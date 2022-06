• Cree mensaje pronunciado ayer por el mandatario lo dejó sin

discurso cuando quiso referirse al pasado, demostrando

desesperación y sin encontrar respuestas a los tantos males

que afectan al país

Santiago. – El diputado Félix Michell Rodríguez dijo hoy que el

presidente Luis Abinader, ha demostrado que es la auténtica

representación de “un outsider de la política dominicana”, que antes

de llegar a la presidencia de la Republica no estaba en el ambiente

político, ni desempeñó ninguna otra función pública que le

permitiera acumular experiencia y que por circunstancias que vivía

la sociedad logró llegar a la presidencia del país.

Indicó que como todo outsider ha demostrado poca capacidad de

eficiencia y de éxito, y una de esas limitantes es que no ha vivido ni

conoce las vicisitudes de la población pobre del país, razón por la

que no logra entender la magnitud de los problemas que padece el

pueblo dominicano.

“El outsider por definición vive apartado, al margen de lo que es la

normalidad en términos sociales, entonces es por esto que nunca va

a estar en capacidad de entender lo que realmente sucede adentro

porque viene de afuera y no puede hacer un plan efectivo y exitoso,

algo que muy raras veces puede lograrlo un outsider”, aseguró el

congresista.

Rodríguez indicó que eso quedó ratificado en el mensaje político que

pronunció el mandatario en el reciente acto celebrado por su partido,

que de acuerdo al congresista se quedó sin discurso cuando quiso

referirse al pasado y no logró conectar con la gente de abajo ya que

quienes deliraban con su alocución son los mismos que le acompañan

en su mal gobierno.

“El señor presidente vive en un mundo muy aparte de la sociedad

común, toda la vida se la ha pasado observando desde fuera y es por

eso que no conoce la realidad del pueblo pobre, de aquellos que

viven el día a día, que pasan hambre, que no pueden dar respuesta a

sus hijos porque no tienen empleos dignos”, dijo Félix Michell.

El diputado de la Fuerza del Pueblo lamentó que el presidente Luis

Abinader haya dicho que los partidos políticos de oposición no

apoyaron el programa de vacunación cuando en realidad el liderazgo

político nacional se integró de lleno a las acciones del gobierno en

medio de la pandemia.

• “El presidente Luis Abinader nunca se enteró que en el caso de

nuestro partido Fuerza del Pueblo, se vacunó abiertamente a todos

quienes se presentaron a la Casa Nacional Johnny Ventura, incluso el

presidente Leonel Fernández cada vez que acudió a vacunarse

motivaba públicamente a la población a que lo hiciera”, indicó

Rodríguez.

Feliz Michel Rodríguez indicó finamente que el presidente Luis

Abinader luce desesperado y sumergido en un discurso cargado de

ataques que refleja claramente que no encuentra respuestas a los

tantos males que afectan a la población dominicana.

Comunicaciones Félix Michell Rodríguez, Diputado

Santiago, 20 de junio 2022