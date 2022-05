• Santo Domingo. – El diputado Félix Michell Rodríguez, reveló hoy

que el gobierno sigue en su desenfrenada carrera de continuar con el

endeudamiento a través de nuevos proyectos de préstamos

introducidos al congreso, sin que se vean los resultados de los

prestamos que les han sido aprobados al actual gobierno.

Adelantó que para la agenda de este martes serían sometidos tres

proyectos de nuevos préstamos, uno de 60 millones de dólares

destinados a la transparencia, otro de 250 millones de dólares para

el sector eléctrico y un tercer préstamo de 350 millones de dólares,

lo que supera los 600 millones de dólares.

“Si ustedes ven la agenda de hoy, por ejemplo, se encuentran con un

préstamo de 60 millones de dólares para la transparencia, que es un

tema del cual el gobierno habla mucho, se encuentra con otro de 250

millones para el sector eléctrico y otro por 350 millones de dólares,

que es la prioridad del gobierno, endeudarse”, indicó el diputado de

la Fuerza del Pueblo.

Se quejó de que esos préstamos se vienen aprobando sin debates y

sin miramientos y sobre todo sin una planificación adecuada y

aseguró que se está llevando a la Republica Dominicana a un abismo

económico, lo que se traduce en más de 15 mil millones de pesos

sometidos al congreso por el actual gobierno.

“Lo triste y preocupante de todo esto, es que ese dinero no se siente,

no se ve y uno se pregunta, ¿dónde está todo eso y en cuales

beneficios se ha traducido en favor del pueblo dominicano? se

preguntó el congresista, mientras participaba como invitado del

programa Buenos Días RD, por Teleradio América.

Félix Michell Rodríguez adelantó que su partido Fuerza del Pueblo se

opondrá a la aprobación de nuevos prestamos por entender que aun

no se ven ni se sienten los resultados del alto endeudamiento en que

el actual gobierno ha comprometido el patrimonio nacional.

Asimismo, Félix Michell Rodríguez, indicó que de lo que se trata es

de un festival, que, si lo comparamos con gobiernos anteriores, el

que encabeza Luis Abinader supera con creces la cantidad de

recursos que les han sido aprobados en apenas dos años de

gobierno.

• “Por ejemplo el presidente Leonel Fernández sometió proyectos de

préstamos y les fueron aprobados por 1,500 millones de dólares en

ocho años y en los primeros cuatro años redujo la deuda en un diez

por ciento y estamos hablando que con este relajo ya vamos por más

de 15 mil millones de dólares”, sentenció Rodríguez.

Resaltó que, con todos esos préstamos aprobados, el país registra

una altísima inflación y el gobierno sigue dando tumbos y sin dar

soluciones a los tantos problemas que padece la población

dominicana y destacó que se nota claramente una desconexión del

gobierno con los reclamos de la población, con un presidente y

funcionarios que se irritan por todo, pero que no dan respuesta a

nada, dijo finalmente Félix Michell Rodríguez.