El diputado Héctor Féliz a quien se acusó de obstaculizar el apresamiento de uno de los vinculados en la Operación Falcon, respondió hoy diciendo que se trató de solo una diligencia política.

«Un amigo me llamó para que lo pase a recoger por un sitio como había sucedido otras veces yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dice para que haga una diligencia con él. Me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer», dijo Féliz conocido como Pirrin.

Insistió de que se trató de un trato político como lo sucedido en cualquier otra ocasión y negó tener trato comercial con el involucrado.

Al preguntarle por el nombre del amigo, confirmó que se trató de Juan Maldonado quien previamente se desempeñó como diputado por 18 años y con quien dijo, compartió por diez años.

Indicó que se pondrá a la disposición de la justicia el próximo lunes a los fines de que se aclare «cualquier malentendido».

«Ellos saben mi teléfono, saben el recorrido que hice ese día, saben con quién hable y cómo hable, entonces vamos a esperar, no voy a hacer otros tipos de declaraciones para que no vaya a interrumpir el proceso que ellos llevan».

Por Anyelo Mercedes