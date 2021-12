La diputada del Exterior por la circunscripción no. 1, Servia Iris Familia, dijo esperar que la medida transitoria del presidente Luis Abinader de facilitar boletos aéreos a precios reducidos para esta temporada navideña, sea el preámbulo para la reducción sustancial y definitiva de los impuestos que los encarecen.

No obstante la legisladora dominicana valoró como extremadamente positivo el acuerdo anunciado por el primer mandatario para ofrecer a los dominicanos la oportunidad de viajar al país desde Nueva York y New Jersey con una tarifa reducida no mayor de 500 dólares con impuestos incluidos, desde este 21 de diciembre hasta el 11 de enero próximo.

De igual forma, Familia advirtió que la comunidad dominicana del exterior espera también la eliminación de los diez dólares de la tarjeta de turista que se les cobra a los dominicanos residentes en el exterior para ingresar a su país de origen.

La también dirigente perremeista definió la carestía de los vuelos aéreos para ingresar al país, así como el cobro de los diez dólares de la tarjeta de turistas como situaciones desagradables e impopulares que contribuyeron al debacle del anterior partido gobernante en el exterior.

“No dejamos de reconocer que se han tomado medidas históricas en beneficio de la diáspora dominicana y que el presidente Abinader tiene un alto grado de interés en compensar el esfuerzo vigoroso de esta, a favor del sostenimiento de la economía nacional”, puntualizó Servia Iris Familia.

“Somos de opinión que si el presidente Luis Abinader instruye buscar fórmulas para rebajar los impuestos de los boletos aéreos y la eliminación del cobro de los groseros diez dólares de la tarjeta de turistas a los dominicanos, pasará a la historia como el presidente que escucha a su pueblo y crea las condiciones para solucionar sus reclamos”, finalizó diciendo la empresaria, política y legisladora.