Pidiendo a los clientes de las embarcadoras abstenerse de asumir prácticas delictivas con el envío de ilícitos en tanques y cajas a la República Dominicana, la diputada del PRM Servia Iris Familia, advirtió que la situación podría llevar al Gobierno a prohibir el servicio, lo que sería un impactado devastador para la economía del país.

La legisladora de la circunscripción #1 en Estados Unidos, dijo que los remesadores de cajas y tanques deben entender que el servicio tiene que seguir siendo usado para ayudar a las familias más pobres.

“Esa es una ayuda bien grande que reciben los dominicanos allá y les hago un llamado a los dominicanos y dominicanas de buena voluntad para que dejen esa práctica porque es un bien muy apreciado por las personas de acá y con eso, se aliviana mucho las necesidades que tienen los países nuestros, especialmente con la comida que se envía”, añadió.

“Dejen esa práctica, no vulneremos eso porque sería algo devastador que esas cajas no lleguen a la República Dominicana por esas personas que no las están mandando para solucionar un problema, sino para crear otros problemas”, instó la diputada.

Calificó de delito grave enviar los contrabandos que frecuentemente se detectan con los escáneres en los puertos de la República Dominicana.

Dijo que contempla reunirse con el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lovatón para tratar ese y otros temas que afectan a los embarcadores y por ende, el servicio que prestan a la diáspora.

La legisladora explicó que quiere ponerse en contacto con el liderazgo de Federación Dominico Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Aérea (FEDACAMA), liderada por la empresaria Marjaris Batista Gil y coordinador los pasos a dar.

Aclaró que hasta el momento ella no ha sido contactada por FEDECAMA para pedir ayuda respecto a la situación.

Recalcó su llamado a quienes envían cajas y tanques a través de las embarcadoras para que termine el contrabando de ilícitos que también afecta la imagen global de la mayoría de dominicanos y dominicanas que trabajan 24/7 apara contribuir al sostenimiento de sus familias pobres y a la estabilidad económica, social y política de la nación.

“Esperamos que nuestro llamado sea escuchado y ejecutado por los remesadores de cajas y tanques y al país, para que se sumen en mantener la ayuda que es vital para el sostenimiento de millones de familias en necesidades perentorias”, dijo la representante de ultramar en la Cámara de Diputados.

Por Miguel Cruz Tejada