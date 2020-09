View this post on Instagram

Barriga de trapo? , de goma? tantas cosas se dijeron de mi, pero me lo disfrute mucho, son muy creativos y divertidos, tengo un público auténtico. NUNCA SE LES OLVIDE QUE JAMÁS LOS DEJARÍA MAL… GRACIAS A MI GENTE DE VENEZUELA TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS EXTRAÑO MUCHÍSIMO, PERO SE QUÉ PRONTO NOS VOLVEREMOS A VER @diegokapeky único " he aprendido a vivir para alguien" Me despido porque Jake set viene en camino