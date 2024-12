 Diesco recibe Reconocimiento Internacional a la Innovación AmeriStar 2024

Diesco se posicionó como la única empresa nominada y ganadora en la categoría de Bebidas No-Alcohólicas, destacándose por la poderosa combinación de la tecnología BottleOne junto al atractivo diseño del Galón PET transparente con asa integrada de Cristalia Premium Water, marcando una innovación clave en el sector.

Santo Domingo, Rep.Dom —Diesco recibió el prestigioso premio de “Innovación” del Ameristar 2024 por su revolucionario Galón PET con asa integrada de su marca Cristalia Premium Water.

El reconocimiento fue otorgado por Institute of Packaging Professionals (IoPP), por sus siglas en inglés, durante la ceremonia anual del Pack Expo 2024, un evento organizado por la Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI). Esta organización líder a nivel global une a toda la industria de embalaje y la cadena de suministro de fabricación de empaques internacionalmente, valorando la adopción de tecnologías avanzadas.

Este galardón, resaltó la visión de Diesco en el desarrollo responsable y la mejora continua en sus procesos, en esta oportunidad a través de Cristalia, su marca líder de agua embotellada en Puerto Rico. “Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, dos pilares fundamentales de nuestra filosofía empresarial, donde se apuesta por la eficiencia operativa, tecnología de vanguardia como la utilizada de BottleOne en este Galón y la mejora continua de la experiencia de nuestros clientes”, comentó Manuel Diez Cabral, CEO de Diesco.

Con este desarrollo, un logro integral de sus empresas Pac Tech en Puerto Rico y Polyplas Dominicana, Diesco ha obtenido una mejora significativa en el diseño del empaque, que además minimiza la huella de carbono al reducir el uso de materiales como el cartón corrugado y que es 100% reciclable.

Este prestigioso reconocimiento, reafirma el liderazgo de Diesco en la implementación de prácticas innovadoras, eficientes para el mercado en beneficio de los consumidores y que son bien valoradas, guardando el cuidado del medio ambiente y el entorno.

Acerca de Diesco

Con una trayectoria de casi 60 años, Diesco es un grupo multilatino de empresas que incluye: Polyplas dominicana y Termopac Industrial en República Dominicana, Ready to Drink en Colombia y Pac Tech International en Puerto Rico.

En la actualidad, Pac Tech International es la compañía líder en la producción local de agua embotellada en Puerto Rico. La misma cuenta con más de 20 años de experiencia en la producción, distribución y comercialización de agua embotellada. Y es la embotelladora de Cristalia Premium Water, la marca de mayor preferencia del pueblo puertorriqueño.

A su vez, Diesco es la división industrial de empaques y bebidas de ALYON, una plataforma de empresas multisectoriales, con incidencia en los sectores industrial, de capitales, de proyectos inmobiliarios, así como de educación.

Institute of Packaging Professionals (IoPP)

Es la principal asociación dedicada a la ciencia, ingeniería y tecnología del envasado. Con más de 7,000 miembros, promueve la excelencia en el diseño, producción y gestión de envases a través de programas de certificación, eventos, publicaciones y networking. Además, impulsa la sostenibilidad e innovación en la industria, ayudando a los profesionales a mantenerse actualizados con las tendencias y regulaciones globales.

The Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI)

The Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) es una organización que agrupa a empresas que se dedican a la tecnología de envasado y procesamiento. Su misión es apoyar a los fabricantes de equipos, proveedores de componentes, distribuidores y proveedores de servicios en la industria del envasado y procesamiento. PMMI proporciona recursos como eventos, formación, investigaciones de mercado y networking, y organiza una de las ferias comerciales más importantes del sector: Pack Expo.

Pack Expo International es el mayor y más completo evento de envasado y procesamiento, que reúne alrededor de 2.700 proveedores que ofrecen soluciones para más de 40 mercados verticales y cubren más de 1,3 millones de pies cuadrados netos de espacio de exposición.