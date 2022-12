Didi Hernández promete un show sin desperdicios en el trabucazo santiaguero

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo, RD.- Con tan solo seis meses en el ruedo artístico y a solo días, de arrancar oficialmente su proyecto musical, Didí Hernández, se presentará en el espectáculo de fin de año de la emisora Full 94.1 FM y Teleuniverso, canal 29, este 31 de diciembre en el área monumental.

En el show denominado “Trabucazo Santiaguero”, el cual es una tradición en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, la joven merenguera promete una actuación de primera.

“Yo espero que a la gente le guste. Obviamente porque yo sé que Dios está conmigo y yo soy muy creyente. Yo sé que Dios no me va a colocar en un lugar donde él no esté conmigo y eso me da la seguridad de qué yo voy hacer algo que a la gente le va a gustar y que lo disfrutará en grande”, aseguró.

Sostuvo que en este poco tiempo; donde se ha presentado en algunos programas de televisión, en las redes sociales y en YouTube, los comentarios han sido muy favorables.

“Yo y todo mi equipo estamos muy contentos. Mira todo lo que está pasando hoy era lo que pensábamos lanzar a principios de enero del año que viene y sin embargo tuvimos que hacerlo ahora y todo ha estado muy positivo. Por eso reitero que espero que de verdad los asistentes a este espectáculo, aprecien el trabajo y respeto con el que estamos trabajando la música, el merengue. Estamos ofreciendo calidad y mucha pasión a este proyecto”, dice.

Didí Hernández, es una dominicana apasionada por la música y se define como una mujer perseverante, soñadora pero con los pies sobre la tierra.

Sus inicios en el arte se remontan probablemente su nacimiento, ya que desde muy pequeña mostró actitudes para el canto, el baile y la actuación. Antes de incursionar profesionalmente en el mundo del espectáculo, se desarrolló como profesional de Seguro en una empresa familiar fundada por su padre.

Disfruta y vive cada canción que interpreta, no importa el género o el ritmo, aunque para ella, interpretar el merengue es su sello personal.

Cuenta con seis covers, cinco temas inéditos y un popurrí a su estilo que hace homenaje a las grandes merengueras dominicanas de todos los tiempos y que le han servido de inspiración.

“Diciembre se quedará grabado en mi corazón para siempre, porque ha sido el mes donde oficialmente de debuté y ha sido un regalo para mí, porque fue donde me estrene y me acuerdo que fue el 3 de diciembre a las patronales de Las Matas de Farfán. Ha sido muy interesante este proceso”, sostuvo.

En cuanto a su carrera musical, asegura que aunque heredó el amor por el arte de su madre, la artista Martha Echenique, también su padre ha sido fuente de inspiración.

El evento artístico de fin de año Trabucazo Santiaguero, tendrá además de Didí Hernández, a

La agrupación típica El Norte, Robert Liriano, el merenguero Pochy Familia, los urbanos Shadow Blow, Liro Shaq, Lírico, Dahian El Apechao y las mezclas de Dj Mike Disla, entre otras sorpresas, forman parte de la cartelera artística del Trabucazo Santiaguero, evento gratuito, que se ha convertido en una tradición.

Trabucazo Santiaguero tiene pautado iniciar a las 7 de la noche y será transmitido en vivo por la emisora Full 94.1 FM y Teleuniverso, así como por las diversas plataformas digitales y que tendrá además una exhibición de fuegos artificiales a medianoche.

Trabucazo Santiaguero cuenta con los auspicios del Gobierno de la República Dominicana, Banreservas y el Ayuntamiento de Santiago.