Tras dejar en libertad a la modelo Dianabel Gómez por su supuesta vinculación en entramado denominado “Operación Falcón”, el Ministerio Público no incurrió en los derechos de la comunicadora, según comentó el abogado Eduardo Tavárez.

El jurista manifestó que el hecho de que Gómez no tenga una medida de coerción, no implica que no esté bajo investigación, “son dos cosas diferentes, el Ministerio Público puede investigar a cualquier persona sin una medida de coerción”.

Mientras que el abogado Romero Del Valle, explicó que el órgano acusador encontró elementos suficientes para el desarrollo de la investigación y afirma que Gómez podría enfrentarse a un nuevo apresamiento y posterior medida de coerción.

“Si puede el Ministerio Público llamarla otra vez y si encuentra en su investigación pruebas y elementos suficientes si puede solicitar una medida de coerción”, manifestó el abogado Del Valle.

Ambos juristas coincidieron que de acuerdo a lo que se conoce del caso, Gómez no cuenta con los suficientes elementos de pruebas para demandar al órgano persecutor, ya que actuaron bajo los parámetros legales.

Tavárez asegura que “siempre y cuando sea sometida y se desestima la persona dentro de 48 horas luego de su apresamiento y que se demuestre que no que no amerita un procesamiento, una medida de coerción, eso no implica, eso no da derecho a una demanda de daño y perjuicio”.

En tanto que el abogado Del Valle puntualizó que las imágenes y los videos difundidos en redes, no violaron sus derechos por la razón de que todo se hizo en base a la ley.

Ayer viernes el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.

El conocimiento de la medida está previsto para las 9:00 de la mañana del domingo.