La conductora dominicana de televisión, Dianabel Gómez, aseguró este sábado a través de su cuenta de Instagram, que quien fue su esposo, el comentarista deportivo Franklin Mirabal la está difamando en virtud de que no le ofrezcan “oportunidad alguna y bloqueen de todos lados”.



“Entonces tú #franklinmirabal estás llamando a todos los programas que yo he frecuentado y llamando a las diversas páginas de farándula para difamarme, que no me den oportunidad alguna y bloqueen de todos lados. Hagas lo que hagas, llames a quien llames no se te va a dar”, escribió Gómez.

En su publicación, quien fue conductora del espacio “Pégate y Gana con el Pachá”, añadió que “ya que no puedo en privado contigo te lo estoy poniendo por aquí a ver si te da vergüenza. Cada día sacas algo nuevo para seguir hundiéndote”, al tiempo que aseguraba que Mirabal la “chantajea con todo”.



Desde hace algunas semanas la pareja ha estado en la palestra pública tras algunos medios informar que se había producido la separación de ambos, mientras que el cronista deportivo negaba la información, lo que provocó que más tarde arremetiera contra el periodista José Peguero por divulgar la noticia en su medio, que daba como hecho la separación de Gómez.



Por Jenifer N Jiménez