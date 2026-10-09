Día Mundial de la Salud Mental: psiquiatra de Hospiten Santo Domingo llama a superar el estigma y entender la salud mental de forma integral

Santo Domingo. Superar los estigmas que todavía rodean a las enfermedades mentales y entender su atención como parte integral del cuidado de la salud son desafíos que requieren mayor conciencia y educación. Así lo plantea la doctora Roelka Ventura, psiquiatra de Hospiten Santo Domingo, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

Ventura señala que uno de los principales prejuicios consiste en pensar que acudir a una consulta de psiquiatría significa estar incapacitado, ser débil o estar “loco”. Esta percepción, explica, puede llevar a que muchas personas permanezcan durante años con síntomas sin buscar ayuda.

“Las condiciones de salud mental no siempre se ven, pero cuando no son atendidas pueden cronificarse y afectar no solamente el bienestar emocional, sino también el funcionamiento social, familiar y laboral, e incluso la salud física”, afirma la especialista.

A su juicio, reducir el estigma es fundamental porque retrasa la búsqueda de atención y puede aumentar el sufrimiento y el deterioro en distintas áreas de la vida. Además, destaca que los prejuicios no existen únicamente entre la población general, sino que pueden persistir incluso dentro del ámbito sanitario como consecuencia de ideas heredadas durante generaciones.

El psiquiatra: un médico que atiende a la persona completa

Ventura recuerda que el psiquiatra es un médico que posteriormente se especializa en psiquiatría, con una formación que permite estudiar la conducta humana desde perspectivas biológicas, psicológicas y sociales.

Esta preparación también permite identificar que determinados cambios en el ánimo, el pensamiento o la conducta pueden estar relacionados con enfermedades neurológicas, endocrinas o metabólicas, efectos de medicamentos u otras condiciones médicas.

“En la consulta no evaluamos únicamente un síntoma ni nos limitamos a indicar un medicamento. Hacemos diagnóstico diferencial, integramos la historia médica con los factores psicológicos, familiares y sociales, y diseñamos un tratamiento individualizado”, explica.

Ese tratamiento puede incluir psicoterapia, medicamentos, cambios en el estilo de vida y trabajo interdisciplinario con otras especialidades. “El psiquiatra estudia el cerebro, pero atiende a la persona completa”, resume.

Una mirada integral

La especialista sostiene que la salud mental no se limita a la ausencia de una enfermedad, sino que también comprende la manera en que una persona piensa, siente, actúa, se relaciona y se desenvuelve en su vida cotidiana.

Por ello, el abordaje debe contemplar factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto implica evaluar el funcionamiento cerebral y descartar condiciones médicas; explorar la historia personal, la regulación emocional y las experiencias de vida; y comprender el entorno familiar, laboral, económico y social del paciente.

“Un diagnóstico orienta el tratamiento, pero no define el valor, la identidad ni todas las capacidades de un ser humano. Una persona puede atravesar una crisis, recibir tratamiento, recuperar su funcionamiento y continuar con su vida”, señala.

En ese sentido, destaca que las enfermedades mentales pueden aparecer en cualquier etapa de la vida y no distinguen profesión, edad, posición social ni historia personal.

La doctora enfatiza que pedir ayuda no disminuye el valor de una persona y que un diagnóstico no define quién es. “La salud mental también se cuida”.

“Reconocer que algo no anda bien contigo es una forma de autocuidado. No tenemos que esperar estar completamente deteriorados para consultar. Así como atendemos nuestro cuerpo cuando algo cambia, debemos poder atender nuestra mente con la misma naturalidad”, concluye Ventura.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

Hospiten Paitilla (Panamá) forma parte de Hospiten. Fundado en 1975, cuenta con un prestigioso grupo de profesionales en todas las especialidades médicas y más de 600 colaboradores. En la actualidad, ofrece una amplia gama de facilidades hospitalarias y de servicios técnicos, diagnósticos y terapéuticos.