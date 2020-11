Hoy se celebra el Día de la Constitución de la República Dominicana y se cumplen 176 años de que fue puesta en vigencia, la cual se firmó en San Cristóbal con el fin de conservar la soberanía nacional.

También garantiza al pueblo determinados derechos y libertades. La mayoría de los países tienen una constitución escrita.

Aristóteles quien naciera en Estagaria, Macedonia 384 a. C. y falleciera en Calcis Eubea, Grecia, 322 a. C. no solamente tuvo impacto en la filosofía y en la metodología lógica y de ética, sino también en la conformación de la ciencia política, encontrándose en su obra una tipología de la Constitución.