La policía detuvo a Carlos José Gómez Azcona, uno de dos dominicanos que el miércoles de la semana atracaron a la madre dominicana Maxi Feliz, de 35 años de edad y madre del niño autista Max Feliz, de 3 años en el lobby del edificio donde viven en la en el área de las avenidas Sedgwick y West Kingsbridge Road de El Bronx a las 8:15 de la mañana.

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, dijo que el desgarrador incidente fue solo un ejemplo de que el crimen se está “fuera de control” en la ciudad.

La información sobre el arresto del sospechoso no identificado le fue confirmada a la señora Feliz, según explicó el sábado en la tarde en una entrevista telefónica con este reportero.

Feliz, dijo que los detectives a cargo del caso le informaron que Gómez Azcona pertenece a una banda que se dedica a robar vehículos de lujo y alta gama para traficarlos a la República Dominicana, por lo que la ubicaron con su Range Rover en el que transporta el niño a la escuela, y trabaja como promotora y am tiempo parcial como taxista de Uber Premier y Lyft Lux.

Confirmó el dato de este reportero de que ella es dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) con el cargo de vicesecretaria de la juventud (JFP).

Feliz, revelando nuevos detalles del atraco dijo que nunca había visto a Gómez Azcona que la encañó y pretendió llevarse a su hijo, añadiendo que lo que les interesaba a los criminales era el vehículo.

“Al parecer son novatos”, señaló cuando se le preguntó si estaba asustada y creía que podían matarla. “Cuando él me puso la pistola en la barriga le temblaban las manos”, relató.

Recalcó que su prioridad era el niño por el que se enfrentó decidida a los atracadores.

“Mi hijo siempre fue mi prioridad, por eso yo no me resistía a entregarles nada de lo que ellos me pedían, ellos tenían dos días vigilándome de lo que me di cuenta y estaban vigilando el edificio porque ya sabían de mi rutina”, señaló Maxi.

“Como el miércoles estaba nevando y frío, por eso fue que entraron al lobby del edificio, pero fueron muy inexpertos porque dicen que supuestamente ese su primer atraco, pero eso habría que confirmarlo con la policía”, dijo. “Lamentablemente yo fui la presa de ellos”.

Entre los cargos que enfrentan los atracadores figuran intento de asesinato, intento de secuestro, robo a mano armada, robo de un vehículo de motor, tenencia ilegal de armas de fuego y poner en peligro el bienestar de un menor, entre otros.

Feliz explica que los atracadores dejan la Range Rover abandonada después que ella envió una señal a la policía para localizar el vehículo a través de la aplicación que usa con lo que se logró monitorear la ruta que llevaban lo que facilitó encontrar el auto.

“Los policías esperaron que ellos estacionaran el vehículo donde otra persona lo iba a recoger”, agregó.

Narró que los delincuentes se confiaron tanto que Gómez Azcona que sacó el asiento del niño del carro se quitó la máscara amarilla que llevaba puesta.

“Nunca en mi vida los había visto a ninguno de los dos”, dijo agradeciendo el respaldo de los medios, la familia y la comunidad.

“Les agradezco demasiado a la comunidad por apoyarme, que Dios los bendiga a todos porque fue a mí y mañana puede ser a otra persona, y lo más importantes que nos unamos como comunidad y acabemos con esto”, expresó Feliz.

Preguntada si sabe cuál es la nacionalidad de los delincuentes respondió que “son dominicanos”. Dijo que la policía no le especificó si el que está en custodia tiene récord criminal.

La policía le dijo que el Gómez Azcona confesó a los investigadores en el interrogatorio que a él le ordenaron robarse un Range Rover color blanco, lo que sugiere que la banda roba por encargos o pedidos de vehículos específicos.

“Exacto, es una banda, a él le ofrecieron $15 mil dólares por robarse un vehículo con esas características y enviarlo a la República Dominicana”, agregó.

Gómez Azcona es nativo es de Santiago de los Caballeros, informó la madre.

RECHAZO A NOTICIAS FALSAS

Rechazó insinuaciones malsanas en redes sociales donde usuarios cuestionan su capacidad económica para tener un vehículo como el que tiene, respondiendo que desde que llegó a Nueva York en 2013, se ha dedicado a trabajar y además, el Range Rover le ha salido más barato a crédito que el vehículo que tenía anteriormente.

Sostiene que la han querido vincular a una conducta cuestionable porque tiene un vehículo de lujo a ciertas cosas que no son reales. “Vengo de una familia de clase media y trabajadora que me inculcó valores y principios y dos profesiones, comunicaciones de la que me gradué en la PUCAMAIMA y ahora estoy terminando la carrera de derecho en clases virtuales en la misma universidad”.

Se auto describe como una mujer dominicana trabajadora, luchadora, “hoseadora”, emprendedora porque no le tiene miedo al trabajo. “He trabajado desde abajo, en limpieza que me enorgullece, taxista de Uber, tengo mi tienda online, vendo accesorios, ozono y haciendo promociones como representante de ventas de algunas marcas para supermercados y liquor stores”, detalló.

“Mucha gente cree que porque una tenga un vehículo bueno, que es lo que yo necesito, es porque el dinero proviene de ilícitos, soy una mujer intachable”, expuso Feliz.

En la primera y hasta ahora, única reacción oficial sobre el atraco la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson se pronunció diciendo que hay demasiada violencia y demasiadas madres y padres inocentes junto con sus hijos que son víctimas de un crimen.

Al cierre de esta crónica el otro atracador seguía prófugo mientras la policía lo persigue activamente y mantiene una recompensa de $3,500 dólares.

Por Miguel Cruz Tejada