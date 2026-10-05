Detienen a hombre en techo del Centro Diagnóstico de Navarrete; SNS reforzará seguridad tras el incidente

Un hombre fue arrestado luego de ser sorprendido en el techo del Centro Diagnóstico de Navarrete, donde presuntamente retiraba cables del sistema de aire acondicionado

Bartolo García

Santiago.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Servicio Regional de Salud (SRS) Santiago anunciaron el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los centros de la Red Pública de Servicios de Salud, luego de un incidente registrado en el Centro Diagnóstico de Navarrete.

El hecho ocurrió la mañana del 2 de octubre, cuando el personal de seguridad del establecimiento detectó a un hombre en el techo de la edificación, presuntamente desprendiendo cables pertenecientes al sistema de aire acondicionado, situación que fue comunicada de inmediato a la Policía Nacional.

Agentes policiales acudieron al lugar y procedieron con la detención de Javier García Castillo, quien, de acuerdo con el reporte, no portaba documento de identidad al momento de su arresto.

Según las informaciones recibidas por las autoridades de salud, el detenido habría sido sorprendido anteriormente, el 14 de septiembre, dentro del mismo centro diagnóstico, en circunstancias vinculadas a una presunta sustracción de pertenencias.

Por ese episodio previo, las autoridades informaron que fue presentada una denuncia formal el 17 de septiembre, como parte del proceso correspondiente ante los organismos competentes.

El director del SNS, Julio Landrón, y el director del SRS Santiago, Bernardo Hilario, valoraron la respuesta de la Policía Nacional y señalaron que continuarán reforzando las medidas de protección y vigilancia en los establecimientos de salud.

Ambas instituciones reiteraron su compromiso con la protección de los bienes públicos, la seguridad de los centros sanitarios y la continuidad de los servicios de salud, al tiempo que indicaron que las acciones legales seguirán su curso conforme a las disposiciones vigentes.