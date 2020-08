El próximo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, explicó que el plan inicial para reactivar la economía en el gobierno de Luis Abinader estará enfocado en tres perspectivas: terminar las infraestructuras que estén en un estado avanzado de construcción, realizar un amplio programa de mantenimiento de obras que abarca desde puentes, caminos vecinales hasta viviendas, e iniciar las obras que prometió el Presidente en la campaña lo antes posible.

“Primero vamos a darle continuidad a las obras que se encuentran en una fase avanzada de ejecución que por distinta naturaleza podrían estar paralizadas y hablaremos con los contratistas para dar continuidad y concluirlas en un periodo relativamente breve, pero obviamente vamos a revisar, vamos a ver la situación financiera, las ejecuciones físicas y evaluar las condiciones técnicas, pero son obras que podrían estar a pocos meses de su ejecución total y eso ayuda”, explicó en entrevista con elCaribe.

Con relación al segundo aspecto, dijo, se desarrollará una amplia jornada de mantenimiento, de edificaciones públicas, caminos vecinales, puentes, carreteras, túneles, viviendas y otro tipo de construcciones. “Siempre que se desarrolla una actividad importante para la infraestructura como el mantenimiento de esas obras, entonces se dinamiza en las distintas comunidades”, resaltó. Sobre el tercer aspecto sostuvo que las obras que prometió el presidente electo en la campaña serán acelerados los procedimientos a fin de cumplir con las promesas que hizo Abinader.

De las obras prometidas por el gobernante electo explicó que algunas son para el desarrollo de polos turísticos y otras son obras de infraestructuras hospitalarias para atender las necesidades de la población, sobre todo por la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19. “Hay otras que son más puntuales y, por pequeñas, no dejan de ser importantes, como son los caminos vecinales de pocos kilómetros pero que impactan completamente la vida de esas comunidades, hemos estado haciendo acopio de esas obras a fin de que se puedan presupuestar y desarrollarse en un plazo razonable”, detalló.

Ascensión subrayó que el enfoque sobre la construcción que tiene el presidente Abinader podría definirse como ecléctico. “Hay obras importantes que deben desarrollarse porque impactan regiones sin que se descuiden las pequeñas obras, porque las pequeñas obras, aunque su impacto es en un escenario más limitado no dejan de ser importantes para las pequeñas comunidades, vamos a enfatizar mucho en los caminos vecinales, en esas obras que unen comunidades por el gran impacto que tienen y generan movilidad hacia los centros urbanos”, resaltó el futuro ministro de Obras Públicas.

Enfatizó que eso no significa que no reconozcan la importancia de grandes obras por su impacto desde el punto de vista económico y de la magnitud de esas construcciones. “Pienso que la construcción de un tranvía y obras como la ampliación del Metro son obras que debemos de ponderar, sobre el tranvía vamos a revisar y ponderar propuestas de concesiones para comprometer lo menos posible el presupuesto que es para otras obras, y por eso debemos ponderar obras concesionadas y que se puedan ponderar a través de alianzas público-privadas que es uno de los grandes impulsos que tendrá el gobierno para poder suplir las necesidades que pudiésemos tener”, explicó.

Ascensión agregó que también acudirán a los organismos de financiamiento multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar algunas obras sin tener que comprometer en lo inmediato los ingresos nacionales porque ese dinero esté orientado a la solución de obras más inmediatas y de mayor agilidad.

“Debemos evitar que se tomen decisiones que, desde el punto de vista financiero, a la corta o a la larga, comprometan el presupuesto y eso debe ponderarse y ser responsables de que las iniciativas que tomemos deben ser iniciativas con una ponderación técnica y que se cuenten los recursos, porque las obras se ejecutan es con recursos y son elementos que deben ser equilibrados a la hora de tomarse una decisión”, subrayó.

Sobre obras como la extensión del Metro al municipio de Los Alcarrizos aclaró que esa no fue una promesa de campaña de la futura administración, pero dijo que les anima el propósito de que ese tipo de comunidad cuente con un mejor sistema de transporte y comunicación.

“Eso va a potenciar el desarrollo en esa comunidad, nosotros vamos a analizarlo, a enfocarnos para en un momento estar en condiciones de tomar una decisión que beneficie a una comunidad de tanta importancia poblacional como la de Los Alcarrizos y también San Luis, que es una de las comunidades que ameritan que se tomen en cuenta para que ser incorporadas en un sistema de comunicación”, expresó.

Continuarán las obras de la OISOE

El futuro ministro de Obras Públicas aseguró que las obras que están siendo ejecutadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) serán evaluadas y las que tenga que continuar, así se hará, porque el futuro gobierno cree en la continuidad del Estado.

Explicó que por su naturaleza la OISOE tenía una multiplicidad de acciones que irán a las diversas instancias. “La parte que nos corresponda de la OISOE y de Obras Públicas todo el empleado que esté desarrollando un trabajo serio, que se justifique no tiene por qué temer, porque lo vamos a respetar sin importar bandería política y el que no lo esté haciendo no merece estar en la administración pública”, advirtió Ascensión.

“El paso por la administración pública es transitorio y por eso se deben hacer las cosas para que el que venga los continúe, los actos y acciones de uno sean los que hablen de por sí, creemos en la continuidad del Estado”, acotó.

“Fideicomiso de peajes ha sido una buena iniciativa”

El nominado ministro de Obras Públicas consideró que el fideicomiso, República Dominicana Vial, que administra los peajes del país, ha sido una buena iniciativa porque es un instrumento financiero que en otros países tiene muchos años y que aquí llegó tarde. “Nosotros haremos obras bajo ese régimen de fideicomiso, no debe haber un antinomio entre lo público y lo privado, lo que debe haber es una alianza, pero donde el interés general predomine sobre el interés particular, donde el interés privado retorno de su inversión y el del público habrá retorno de inversión social”, apuntó.

Sostuvo que esas son iniciativas que han dado resultados positivos y que este gobierno va a potenciar. “Con el tema de los peajes lo que si vamos a propiciar es el cumplimiento a la finalidad de eso que es el mantenimiento de la red vial del país que está bastante descuidada, debe haber una sostenibilidad en dicho cumplimiento”, expresó.

Agregó que evaluarán la posibilidad de construir obras con los recursos recaudados a través de la red de peajes. “Porque con la merma que hay en los ingresos esta será una forma de financiar algunas obras”, subrayó.

“Debemos conciliar el medioambiente con la construcción”

Deligne Ascensión está consciente de que los proyectos de construcción en mayor o menor medida afectan al medioambiente. “Tenemos que apostar al equilibro entre la construcción y el medioambiente, el hábitat es indispensable y el ser humano no puede apostar a destruirla porque sería destruirnos nosotros mismos, entonces hay que apostar al equilibrio entre la infraestructura, porque toda actividad humana tiene un impacto en el medioambiente, hasta por donde caminas, ahora ese impacto debe ser el menor posible y es lo que nosotros nos proponemos”, prometió. Dijo que también apostarán a tecnologías y programas que minimizan el impacto de la construcción en los recursos naturales.

“La transparencia es nuestro norte”

A pesar de la amplia agenda que el próximo gobierno en materia de infraestructura y la necesidad de aplicarlas con celeridad para reactivar la economía, Ascensión advirtió que eso no implica que se violentarán los procedimientos legales y de transparencia.

“Haremos una auditoría general porque tenemos que ver el Estado de lo que estamos recibiendo porque eso es fundamental, es fundamental, lo que usted no me verá será haciendo juicio en cosas en las que yo no tenga una comprobación y no me voy a adelantar haciendo juicios, sino que lo que recibamos vamos a revisarlo”, sostuvo.

En el tema de la continuidad del Estado dijo que continuará y ampliará el programa de asistencia vial que implementó la gestión de Gonzalo Castillo en Obras Públicas. “Vamos a mantenerlo y ampliarlo, las cosas que sean mejorables, mejorarlas; las que sean correctas continuarlas, y las que sean mejorables, mejorarlas, y ese programa específico se va a continuar de eso puede estar seguro el país de que a nosotros no nos anima un sentido de retaliación sino de cumplimiento de la Ley. Lo que debemos es mejorar lo que no funcionó, pero esto no quiere decir que lo que haya funcionado se debe dejar porque otro haya sido quien tomó la iniciativa”, expresó Ascensión.

Ascensión fue enfático en el enfoque de transparencia que tendrá su administración en la misma línea que ha dibujado el presidente electo, Luis Abinader. “Mi designación en el Ministerio no habla bien de mí, habla bien del presidente, porque teniendo muchísimas opciones se fijó en alguien con muchísimas limitaciones como soy yo; pero no tengo conflictos de intereses, los conozco (empresarios de la construcción) estaré trabajando con todos porque muchas de esas personas han realizado un trabajo en favor del país, pero no tengo ningún vínculo, ni nunca he procurado tener ningún vínculo”, subrayó.

Agregó que el cumplimiento de la ley será lo normal en su administración, no lo excepcional. “Las leyes están ahí y son para cumplirse y el apego a la ley debe ser lo que debe regir el norte de todo funcionario, en un gobierno hay muchísimos conflictos de intereses, pero nosotros estamos para representar el interés común; el interés común no significa, que en un país con la características del nuestro tengamos que afectar el capital, al revés debemos ponderarlo, porque han jugado un papel en el desarrollo y son importantes y lo vamos a respetar, pero no en menoscabo del interés general”, puntualizó Ascensión.

Sostuvo que todo trabajo de construcción tendrá que ser ejecutado como fue contratado y que eso es lo que debe regir en su gestión.