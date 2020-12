Desde la llegada del licenciado Darío Castillo Lugo, como cabeza del Ministerio de Administración Pública, este se está tomando hasta 45 días para entregar una hoja de cálculo que hasta agosto 2020 era de entrega casi inmediata, lo que provocará que miles de empleados cancelados tengan que esperar hasta mayo o junio del próximo año para cobrar por sus derechos adquiridos.

Melvinson Almánzar, ex Director de Comunicaciones de la OMSA expresó su indignación por el tema, pues afirma que si se suman los 90 días de plazo, más los 45 del Map y la entrada casi en marzo del presupuesto nacional del año próximo, estaríamos hablando casi de 5 meses dependiendo el criterio de cada institución.

“He asistido cuatro veces al Map a buscar el cálculo para el pago de unas vacaciones que me adeudan por mi cancelación y resulta indignante que en más de 40 días no me han entregado el documento oficial ni lo han mandado a la institución, tal como indica el procedimiento”, explicó.

“Luego de 32 días asistí al Map a ver qué sucedía y una joven me hizo un cálculo provisional porque no lo habían trabajado, pero sin la firma de la viceministra Carolina Torrens y la directora de Relaciones Laborales Mariza de la Cruz, lo que le da carácter oficial. Sin embargo cuando lo entregué la OMSA alegó que no puede pagar sin el documento remitido directamente por el Map”, enfatizó.

El también periodista y locutor, confesó que la analista que lo atendió le dijo que ni siquiera habían hecho el documento para ponerlo a la firma 32 días después, cuando es la propia página del Map que indica que el servicio toma máximo 2 días para llegarle al interesado y 15 a la institución.

“Me dijeron que en 15 días máximo lo remitirían a la OMSA y que me lo mandaban al Whatsapp y en 40 días no lo han hecho, pero no se trata solo de mí, cada vez que he ido al MAP he visto ciento de personas aglomeradas con las mismas quejas y he conversado con empleados cancelados de varias instituciones y es el mismo abuso”, reiteró.

“Lo peor del caso es que cada persona que el Map deje sin esos cálculos después del 10 u 11 de diciembre que las instituciones despachen las nóminas, tendrán que esperar casi hasta la mitad del 2021 para juntarse con sus prestaciones. Al gobierno no le basta con dejar miles de trabajadores sin sustento, sin seguros médicos y endeudados, sino también sin sus prestaciones en un plazo prudente”, dijo.

Afirmó que le cuesta creer que se esté politizando el tema y que la entrega la estén haciendo de manera selectiva para perjudicar a empleados de cierto nivel de la pasada gestión.

¡Para saber más!

Los siguientes artículos de la Ley 41-08 edifican el procedimiento para el pago de las prestaciones.

Artículo 62.- En todos los casos, las solicitudes de pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de estatuto simplificado, los titulares de los órganos o entidades de la administración pública tendrán un plazo de quince (15) días, contados a partir de que le sea comunicada la decisión que declare injustificado el despido, para tramitar el pago de las sumas a que se refiere el párrafo precedente.

Artículo 63.- En todos los casos, los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de estatuto simplificado, serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite.