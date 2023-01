Desmiente denuncia de tiktoker puertoplateña

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Puerto Plata, RD.- La señora Jahaira C. B., conocida en Tik Tok como @lanegraaa24 desmintió la denuncia de la también tiktoker Elena Tavarez @Genecitavarez02 sobre supuestas amenazas en su contra.

En una comunicación enviada a Ultimo Diario a través de su abogado la @lanegraaa24 alega que supuestamente, Tavarez se ha lucrado de varios seguidores en esa red social alegando que es victima de maltrato por parte de su pareja, por lo que dice sentirse estafada por esta.

El desmentido hace referencia a la noticia titulada: Tiktoker puertoplateña denuncia amenazas

Publicada por este medio, en base a las declaraciones de Elena Tavarez.

A continuación, el texto íntegro de la declaración de la señora Jahaira C. B. enviado a través de su abogado, , en la que desmiente esas imputaciones:

“Quien suscribe la señora JAHAIRA C. B., Conocida por la cuenta de tik tok como @lanegraaa24. Hago esta publicación, para desmentir en todas sus partes las declaraciones realizadas por la señora de Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12. La cual ha publicado ante este medio digital, que la misma recibe de mi parte, amenazas de hacerle algo a ella o a sus hijos, siendo esto completamente falso.

La señora Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12. Se ha lucrado de varios seguidores utilizando un tema tan delicado como lo es la VIOLENCIA GENERO, como Tema para causar pena, y sobre todo, utilizando a sus hijos menores, para venderse como una persona que está pasando calamidad y de esa manera envuelve y engaña a las personas de buen corazón, para que le envíen dinero.

Las acusaciones que la señora de Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12, hoy presenta hacia mi persona, es porque en alguna ocasión fui víctima de sus artimañas, en las cuales, utilizando la excusa de que era supuestamente maltrata por su pareja y que sus hijos estaban pasando hambre, en varias ocasiones le envié varias sumas de dinero, así también como ropa de vestir para sus hijos, donde luego descubrí, que las ropas que le enviaba para que supuestamente sus hijos no pasaran trabajo, la misma las vendía y tenía un negocio montado con las donaciones que recibía de mi parte, cuando descubrí que todo era falso, deje de enviarle dinero y ella decidió arremeter contra mi persona.

No fui la única víctima de estafa de la señora Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12. Existen otras personas que también fueron engañadas como yo, en este caso fue la señora Wilma R., domiciliada y residente en Orlando Florida, la cual conmovida con la historia inventada por la señora Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12, en muchas ocasiones envió grandes sumas de dinero, no solo para que ella y su hijos pudieran comer, sino que también envió dinero para construirle su casa, porque la misma decía que sus hijos se estaban enfermando porque su casa no tenía techo ni piso, y como la misma supuestamente recibía maltratos físicos de su pareja, había pensado en varias ocasiones hasta quitarse la vida. Historia la cual conmovió a la señora Wilma R. y decidió ayudarla, hasta que descubrió que todo era un montaje para lucrarse.

La señora de Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12, a diario sube hacer en vivos atacando, difamando y manipulando la información, para así poder logar su objetivo.

La misma establecía que tenía una querella puesta ante la fiscalía de puerto plata, en contra de su pareja, por haber recibido maltratos físicos y psicológicos, a lo que luego todo eso resulto ser una de las artimañas, para poder lucrarse con mentiras.

La violencia doméstica es un Tema muy delicado no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, y lo que la señora Elena Tavarez, tik toker GenecisTavarez02, 04, y 12, está haciendo, se llama Estafa Emocional, ya que utiliza la VIOLENCIA DE GENERO, para dar pena y así poder lucrarse.

En mi poder tengo varios videos que prueban que ciertamente esta utilizaba la excusa de que recibía violencia de su pareja, para así lograr llegar a los corazones de personas nobles como Yo, y lucrarse con historias inventadas, así también poseemos recibos de envíos de dineros, que demuestran que ciertamente ella recibía ayuda de mi parte, por las razones antes expuestas.

Utilizar un tema tan delicado como lo es la violencia de género, y sobre todo utilizar a niños menores de edad para lucrarse, es un acto de bajeza. Ya no más abusos Elena Tavarez Vasquez”.