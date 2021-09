POR: JUAN PABLO BOURDIERD

Al criarme con tíos agrónomos quienes cultivaban la tierra, me impulsaron a trabajar con ellos. A los siete años sembraba yuca, plátano y otros rublos; pero no es hasta los 14 años que empiezo a sembrar hortalizas para venderlas en los mercados de los municipios: Villa Los Almácigos y Sabaneta; salía con mi tío, Juan Luis Estévez en una jeepeta Montero a vender las hortalizas donde era objeto de burlas por jóvenes de mi edad en ambos municipios, contó.

Precisa que, ─ Mi infancia fue de muchas precariedades, sin lujos, no había cama donde dormir, la alimentación no fue la mejor, pero sabía que con esfuerzo, empeño y dedicación podía lograr los propósitos.

Eveling Tavárez Estévez, nació en el Alto de Amacey, es hija de padre carpintero, madre enfermera y maestra (divorciados). De acuerdo a esa circunstancia familiar la joven vivió con sus abuelos desde los tres hasta los 18 años. Me educaron en valores, exaltando el respeto a los demás; donde aprendí el valor del trabajo.

Explica ─ Desde muy pequeña tenía metas y objetivos claros, empecé a sobresalir en la escuela porque quería ganar una beca para estudiar medicina en Cuba, mi familia no contaba con los recursos para enviarme a estudiar al exterior.

Uniforme ─ Mi primer uniforme me lo compró, Maritza Estévez, tía – hermana cuando estaba cursando el octavo grado en la escuela de Arroyo Blanco, tenía 14 años; ese regalo obsequio llegó porque iba a la presidencia de la República como estudiante meritoria, donde esperaba que me aseguraran mis estudios universitarios y no fue así; siendo una niña y sentí una gran decepción, pero no me senté a llorar, seguí pensando que podía. El Presidente era el Doctor Leonel Fernández Reyna año 1998. En vez de sentarme a llorar, decidí continuar.

Hice todos los cursos técnicos que podía lograr inscribirme, trabajé en salones de belleza, al mismo tiempo que vendía en el mercado, luego laboré en la Oficialía del Estado Civil.

Indica ─ Participé en un concurso de belleza local en el año 2003, logrando el primer lugar, obteniendo media beca para la universidad, entonces migré al Perú donde concluí mis estudios en Psicología Humana, retorné al país obteniendo revalidar el título por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), además una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa)

He realizado labores sociales por años, ejerciendo la psicología en escuelas, hospitales y empresas de consumo masivo.

He nacido en una familia perredeísta. A los 5 años tuve la oportunidad de compartir con el líder, José Francisco Peña Gómez y lo conservo en mis recuerdos como si se fuese ayer. Incursionó en la política, porque vi una oportunidad para continuar con las labores sociales que había venido ejerciendo y me vi reflejada con la vocación de servicio de nuestro señor Presidente de la República, agregó Tavárez.

El presidente de la República, Luis Abinader Corona designó mediante el decreto #522-21 a Eveling Adalgisa Tavárez Estévez como vice-cónsul en Chicago, Illinois, Estados Unidos.