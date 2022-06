La líder comunitaria y presidente Dominican USA Chamber of Commerce Elida Almonte, dijo que el Dr. Polanco ha sido uno de los líderes de mayor progreso de la comunidad y sus labores comunitarias durante todo el año le hacen merecedor de la más alta distinción del festival gastronómico 2022 a celebrarse el 25 y 26 de junio. Para participar deben reservar con anticipación, llamando al número 646-326-6052, o escribir al correo: [email protected]

Por José Zabala

New York- El Dominican Taste Festival 2022, será celebrado los días sábado 25 y domingo 26 de junio en el parque Highbridge, calle 172 y Ámsterdam en Manhattan a partir de las 10: AM A 5:00 PM y se espera la participación de más de 10 mil personas celebrando la segunda versión de la feria gastronómica dominicana que se celebra en los Estados Unidos. El evento cultural “Dominican Taste Festival 2022” está dedicado a promover la gastronomía, el turismo, las inversiones, las infraestructuras del país, la música y demás rasgos culturales del país.

La líder comunitaria y presidente Dominican USA Chamber of Commerce Elida Almonte, asegura que el evento cultural “Dominican Taste Festival 2022” será histórico en su segunda versión en cual está dedicado a la provincia de Santiago de los Caballeros. Almonte aseguró que este evento tendrá una participación histórica y que muchas empresas públicas y privadas, emprendedores, organizaciones comunitarias, líderes electos dominicanos e instituciones privadas y oficiales del país estarán participando.

“Ya tenemos el “Rey del Festival del Sabor 2022” y lo será el Dr. Yomare Polanco, un hombre de la patria que nos representa muy bien en el exterior. – El Dominican Taste Festival 2022 hizo la mejor selección este año entre muchos dominicanos valiosos que nos representan en la comunidad. El comité escogió a Polanco un altruista a tiempo completo y estamos muy orgullosos con la seleccion”, dijo Almonte.

El Dr. Yomare Polanco agradeció la distinción y se comprometió a seguir trabajando en favor de las actividades comunitarias que fortalezcan los lazos entre los dominicanos en los Estados Unidos y los que viven en la República Dominicana.

Almonte recordó que el evento ¡Qué Chulería! “Tabaco y Ron Taste” en el Bronx será el 21 de junio 2022.Esta actividad se llevará a cabo en el patio del Caridad restaurant, ubicado en el 135 W Kingsbridge Rd, Bronx, NY. De 4:00pm-8:00pm y forma parte de la programación oficial de la semana del Dominican Taste Festival 2022, a celebrarse el día sábado 25 y domingo 26 de junio en el parque Highbridge, calle 172 y Ámsterdam en Manhattan.

Elida Almonte informó al portal digital Al Día TV Más que se realizará el evento “Tabaco y Ron Taste” para todos los sectores de la comunidad.

“En este evento estaremos presentando la gran calidad de los cigarros y el tabaco dominicano, así como también, la del delicioso ron elaborado en el país, para el disfrute del consumidor en el mercado estadounidense. Tendremos la participación de diferentes marcas reconocidas entre ellas, ARV Group, dirigida por el Lic. Augusto Reyes Estrella. Además contaremos con la presencia de las distribuidoras de cigarros locales, como Espinal Puros, y otras empresas tabacaleras en EU. Las compañías de ron que estarán con nosotros cuentan con un historial reconocido en el país, como Barceló, Bermúdez, y otros licores de mamajuana que deleitará nuestro paladar con su sabor”, dijo Elida Almonte.

“El objetivo de este evento es crear un encuentro entre el empresariado tabacalero nacional con el local, con miras a realizar acuerdos de intercambio comercial entre ambos. Invitamos a los amantes del buen cigarro, dueños de liquor stores, cigars clubs, distribuidores de licor a acompañarnos en la primera actividad de la semana del sabor dominicano en NY.

Agenda de actividades del Dominican Taste Festival 2022

Lunes 20 de Junio- Cóctel de prensa- Encuentro con la prensa y exhibidores de la feria. Dirección: Casa Del Mar restaurant. Bronx, NY. Hora: 6:00pm-9:00pm.

Martes 21 de Junio- “Tabaco y Ron Taste”. Exhibición de tabacos, ron y licores dominicanos. Dirección: Patio del Caridad restaurante. 135 West Kingsbridge RD. Bronx, NY. 10468. Hora: 4:00pm-8:00pm

Miércoles 22 de Junio- Mesa de negocios (productos y turismo)- Dirección: Salones del 809 Lounge. 112 Dyckman St. NY. NY. Hora: 2:00pm-7:00pm

Viernes 24 de Junio- Brunch Dominican Taste- Encuentro VIP.

Dirección: Casa Del Mar Restaurant. 1779 Webster Ave. Bronx, NY. Hora: 12:00PM-5:00PM.

Sábado 25/ Domingo 26 de Junio- Festival Al aire libre. Dirección: Parque Highbridge. Esquina 172 St. Amsterdam Av. NY. NY.