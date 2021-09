Demi Lovato se dispone a estrenar un llamativo programa, en la plataforma de streaming Peacock, que ahondará en las experiencias sobrenaturales que aseguran haber vivido tanto ella como sus invitados. ‘Unidentified with Demi Lovato’, se estrenará en el servicio de televisión a la carta de NBC el próximo 30 de septiembre y, en el adelanto que ya se ha emitido del primer episodio, la antigua estrella Disney abre personalmente la veda en lo que a contar historias surrealistas y chocantes se refiere.

De hecho, en conversación con su hermana Dallas y su mejor amigo Matthew Scott Montgomery, Demi narra con todo lujo de detalles el supuesto avistamiento, hace unos años, de un ovni en pleno desierto de California, concretamente en el Joshua Tree National Park que da nombre a uno de los discos más aclamados de la banda de rock U2. En ese mismo capítulo, Demi regresa al lugar de los hipotéticos hechos para tratar de recabar más información sobre el asunto.

En su momento, Demi Lovato vio una luz muy brillante que en principio atribuía a un aeronave, pero al percatarse de que esta no se movía y no dejaba de ganar intensidad, empezó a preguntarse si no se trataba de una primera toma de contacto con vida extraterrestre. “Era como un avión que no se movía. Necesito averiguar qué pasó realmente”, asegura en un extracto del capítulo.

A lo largo del mismo programa, Demi consulta a varios expertos en la materia e incluso utiliza un artilugio que, supuestamente, le permitiría comunicarse con los alienígenas más cercanos. “Diganle hola a Demi”, se oye decir incluso al dueño de la máquina a modo de presentación. Habrá que esperar todavía varias semanas para saber si estos respondieron o no a la llamada.