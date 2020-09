Ante los incontables asaltos, atracos y robos que los delincuentes continúan cometiendo contra indefensos turistas, hombres, mujeres, jóvenes y otros ciudadanos trabajadores en la República Dominicana, quisqueyanos en esta ciudad están demandando del nuevo gobierno tener entre sus prioridades el combate frontal a la delincuencia.

“No solo el Covid-19 ha estado acabando en el país caribeño, la delincuencia con alevosía es otra mortal situación que afecta seriamente la nación y hay que enfrentarla a como dé lugar”, precisan decenas de dominicanos en un documento de prensa.

Afirman, “hay muchos desalmados que se apoyan de las debilidades del sistema judicial dominicano y las facilidades con que gozan al incumplir la ley, citando de ejemplo que el 80 % de los asaltos se comenten en el país en motorcicletas, sin placas, luces y sus conductores sin tener el más mínimo documento.



“Si el pasado gobierno del PLD no quiso, no pudo o no se preocupó en enfrentar este mal social, el nuevo gobierno presidido por Luis Abinader debe afrontarlo con ahínco como se ha propuesto enfrentar la corrupción e impunidad”, sostienen.

Asimismo, señalaron que en la institución del orden hay que llevar a cabo una depuración sobre sus agentes, porque con frecuencia muchos de ellos se ven envueltos en actos delictivos.

Condenaron el asalto, ocurrido al mediodía del pasado sábado, a la reconocida comunicadora Mariasela Álvarez y de su hija recién llegada al país, cometido a punta de pistola desde un motor sin placa ni luces en el ensanche Serrallés, de la capital.

Asimismo, una hora después, el mismo delincuente asaltó dos hijas del productor de televisión Tuto Guerrero, frente a su oficina en Arroyo Hondo, con el arma de fuego. En ambos atracos logró llevarse carteras de las feminas e hizo dos disparos.

Gracias a las grabaciones por parte de las cámaras de vigilancia instaladas frente a donde ocurrieron estos asaltos la policía logró apresar al forajido varias horas después.

Los quisqueyanos recomendaron iniciar e incentivar una campaña sistemática a nivel nacional contra los motores que incumplan la ley, y que los diferentes negocios, edificios residenciales, viviendas y en las diferentes entradas y salidas de sectores y ciudades instalar cámaras de vigilancia, que servirán de soportes, como en otras ocasiones, para la policía adelantar las detenciones de los malhechores.

Entre los firmantes figuran Soledad de Mendoza, Julio Rosario, Ernesto Encarnación, Víctor Manuel Rosario, Clemente de los Santos, María de Luna, Adriano Méndez, Isidro Carrasco, Josefa Matías, Darío Mella, Alejandro González, Adalberto Mejía, Efraín Rodríguez, Ciriaco Váldez y Miguel Luperón, entre otros.

Por Ramón Mercedes