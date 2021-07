Una delegación de alcaldes de la República Dominicana visitó este jueves al concejal por El Bronx e influyente reverendo en esta ciudad Rubén Díaz.

Dicha comisión estuvo presidida por Ramón Santos, alcalde del Distrito Municipal Los Botados, provincia de Monte Plata, y presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) en el país caribeño.

Además, por Rafael Barón Duluc (Cholitín), alcalde de Higuey y quien viene a representar la provincia La Altagracia en la primera “Feria de Productos de RD”, que dirige Eida Almonte, a efectuarse los próximos días 24 y 25 del presente mes en El Bronx, la cual está dedicada a dicha comarca.

Asimismo, la integran Henrys García, vicepresidente de Fedodim y alcalde del Distrito Municipal de Juancho, provincia de Pedernales; Jeudith Rodríguez y Rubelkis Figueroa, alcaldes de los Distritos Municipales de Pedro García (Santiago) y Palo Alto (Barahona), ambos miembros de Fedodim.

Todos fueron reconocidos por el Concejo Municipal de NYC, a través del concejal Díaz y presidente de la Organización de Ministros Cristianos de NY.

Tambien fueron reconocidos el presidente de la Cámara de Comercio de la Provincia, Raúl Corporán; y Víctor Dumé, director ejecutivo de Relacions Públicas del aeropuerto Bávaro.

En encuentro, celebrado en el salón principal de la “Iglesia Cristiana de la Comunidad” donde el reverendo Díaz es el pastor principal, está localizada en el 1437 de la avenida Longfellow en dicho condado. Asistieron pastores y seguidores de la mencionada Iglesia.

El reverendo Días expresó que el encuentro tuvo como finalidad hacer contactos, profundizar las relaciones y establecer futuros acuerdos de colaboracion.

Añadió que la labor que están haciendo los dominicanos aquí son significativas, ya son una institucion, un bastión en el El Bronx y me siento honrado que ellos aceptaran nuestra invitacion”, indicó.

Precisó, “aunque pronto dejaré de ser oficial electo, nuestro compromiso con la comunidad dominicana no cambia para nada , no cambia mi participacion ni acción y nuestro deseo de contribuir no cambia, lo único que cambia es que no seré mas concejal, ni oficial electo porque no aspiraré más a una posición, pero siguere siendo el mismo, sentenció.

Por Ramón Mercedes