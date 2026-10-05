Defensa Civil brinda unas 97 asistencias durante la Feria del Libro 2026

La institución instaló tres Puestos de Atención Pre-Hospitalaria y de Niños Extraviados

Santo Domingo.- La Defesa Civil brindó unas 97 asistencias durante la celebración de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026), que se realizó en la Plaza de la Cultura en el Distrito Nacional del 24 de septiembre al domingo 4 de octubre.

Las labores fueron supervisadas por el director ejecutivo de la entidad, Carlos Paulino, quien dispuso la instalación de tres Puestos de Atención Pre-Hospitalaria y de Niños Extraviados en con cobertura en todo el perímetro, con la finalidad de garantizar una estadía segura para los miles de visitantes.

Nuestro personal médico, asistió de forma inmediata a todas aquellas personas que requirieron una atención de emergencia, durante su visita a la feria. De esta manera cumplimos con el mandato del señor presidente Luis Abinader, de preservar la integridad física de quienes fueron parte de esta fiesta de la cultura y literatura”, dijo el director.

De igual forma agradeció al Ministerio de Cultura, por la confianza depositada en los más de 30 Héroes Naranja, que trabajaron la prevención en el lugar. También felicitó la labor altruista de los voluntarios y voluntarias de la Defensa Civil.

Dentro de las emergencias más comunes atendidas por la institución naranja, están, desviación de tobillos, mareos, insolación y/o golpe de calor, etc. Muchos de estos casos requirieron maniobras de primeros auxilios y traslado en la ambulancia institucional instalada allí.

También se atendieron unos 33 casos de niños y niñas extraviados, quienes fueron entregados a sus tutores con previa identificación.

La FILSD 2026 tuvo como autor homenajeado a José Mármol y a Panamá como país invitado de honor. Hasta el lugar llegaron unos 714,322 visitantes de todo el país y la región.