Miami, FL, 13 de mayo de 2022.- (@MinayaPR) La nueva artista urbana Ally D lanza su primer sencillo “Tu Dolor De Cabeza”, para bailar y poder disfrutar con su ritmo pegadizo bajo la distribución de LAUM.

En su primer tema se hace acompañar de Milán, Skarlet y su productor musical el reconocido RPMusic, uno de los talentos más pegados de la industria musical cubana.

La canción es ideal para salir de fiesta, “Y porque yo soy tu dolor yo soy tu dolor de cabeza” dice el sencillo dando a entender que una mujer o un hombre son el dolor de cabeza que no puede dejar ser libre.

El tema se acompaña de un vídeo musical filmado en un estudio en Miami y se pueden ver a cada uno de los artistas interpretando su parte de la canción, además se aprecia la buena vibra y las ganas de bailar que demuestran cada uno de los artistas.

Sobre la artista:

Su nombre es Aliannys Potrille Torres, nació en la Habana, Cuba en el municipio de la Lisa. Desde los 16 años de edad vive con sus padres en Estados Unidos y desde pequeña ha sido muy apasionada y ha tenido mucha afinidad con la música.

Siempre cantaba en fiestas, reuniones familiares y en todo lugar que apareciera un micrófono, era parte de su pasión que con el tiempo se convirtió en su día a día.

En Cuba tomó clases de baile y de baile español, también de gimnasia y todo le ha servido para desarrollarse y descubrir sus talentos. Lo que realmente le apasiona en la vida es cantar, la música, el arte y demostrarle al mundo sus sentimientos a través de su voz.

Cuando llegó a Estados Unidos trabajó para apoyar a su familia pero sin olvidar su verdadero sueño y propósito en su vida. Esto siempre ha sido ser una mega estrella y convertirse en número 1 a nivel global.

Ally D destaca que los sueños no se pueden cumplir si Dios no hubiera dado la capacidad de soñar. Ella no piensa detenerse hasta alcanzarlos, apenas está empezando su carrera y lo mejor está por llegar con la bendición de Dios.