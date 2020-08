Por Mario Martínez

En nuestro sistema político tradicional Dominicano. Políticos y seguidores son todos iguales, con algunas pero muy pocas excepciones.

Todos los que buscan una postulación en alguna posición anuncian un cambio y que resolverán los problemas de su población o el país, y cada 4 años vemos cambio, cambio de rostro y cambio de bocinas y adulones pagados, y surge el debate entres asalariado de los que salen y los que entran, pero ningunos de los políticos o funcionario se dedica a cumplir con las responsabilidades de las funciones, ya que el sistema está diseñado para que cada uno y su grupo se busquen los suyo. Y todos se cubren la espalda con una red de enganchado a comunicadores en la radio, televisión y redes sociales, gente sin ningún conocimiento ni criterio para exigir al funcionario que cumpla con su deber ya que el cambio que buscan es que le quiten el sueldo a uno y se lo pongan a ellos, ya que no conocen las obligaciones de los gobernantes Nacionales y locales, de crear empleo de calidad para la población en general sin importar color de partidos en una sociedad democrática y en un estado de derecho. Pero son todos iguales funcionarios y seguidores.

Todos los funcionarios son electo para hacer frente y responder por las necesidades de las comunidades, responsabilidad que ninguno cumplen siquiera con el 30% en una población ya que con 10 o 15 bocina resuelven el 70% de las obligaciones de un pueblo, porque hacen cualquier cosita y sus lambones anuncian un mundo.

Porque son de igual a igual. Los funcionarios hacen todos lo mismo, y los seguidores hacen los mismo, cada uno de los funcionarios paga su grupo y que se joda el pueblo decentes y trabajador que paga impuestos para que un puñado de igual a igual se burlen de la vida. Y pobre del ciudadano que no esté de acuerdo y que exija lo que realmente está el funcionario obligado hacer, los miserables sin escrúpulos seguidores lo quieren matar y el funcionario lo ficha como su enemigo, lo que hace a los funcionario y seguidores basura del mismo basurero.

El presidente de la nación es excelentísimo presidente.

Los Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores, son honorable.

Si el presidente es excelentísimo pues tiene que hacer todo y bien, y fue electo para hacerlo bien, y lo que tiene que hacer el pueblo es exigir lo que no hace bien, y abandonar esa práctica de adulación cada vez que el presidente hace lo que tiene que hacer, porque para eso fue elegido y para eso se le paga y se le otorga poderes especiales e inmunidad. El presidente está obligado a velar por el bienestar de todas la población en general e, impulsar el desarrollo de la nación no el de algunos sectores en especial y más el de su bocinas y adulones.

Los legisladores, para hacer leyes y fiscalizar los gastos e impulsar política benéficas para la nación. Leyes que contribuyan en beneficio de todos los sectores del país, y no para tener grupos especiales que los estén defendiendo cuando no cumplen con su rol.

Los Síndicos y Regidores, también son honorables y disfrutan de poderes dado por el pueblo, ellos también se protegen con grupo de miserables sanguijuela de dos boca que chupan por todos lados, y sin recibir información acabada de todos lo que se realiza en los cabildo salen a defender como perro de cadenas a su amo, no porque hace lo correcto sino porque le tiene un sueldo sin trabajar, y todos de igual a igual los que salen y los que entran, olvidando que los Síndico y Regidores están para hacerlo bien ya que para eso fueron electo y se le asigna un presupuesto y cobro de arbitrio, y están obligados hacer las cosas bien y el pueblo está en el derecho de exigir lo que no está bien, si son honorable porque no actúan como tal con y publican las nóminas y todas las actividades de los cabildo con transparencia como venden en campaña. Todos los funcionarios que pagan bocinas y los ciudadanos que cobran son basura miserable, y los culpables del atraso de los pueblos. Ejemplo una gestión es criticada por tener bocina. Luego viene la nueva e igual nombra otro equipo de bocina, pero las bocina tienen tan poca vergüenza algunas de ellas que en algunos casos estaban con la gestión pasada y pasan con la entrantes. Cuanta miseria en un pueblo donde funcionario y seguidores son la misma mierda. En un sistemas tradicional que sólo se cambia de rostro y cuenta bancaria.

Esperamos en que el señor ilumine a nuestro señor presidente electo. Luis Abinader y ponga un freno a toda esas mala práctica de nuestro sistema tradicional, y que obligue a todas las instituciones públicas a publicar las nóminas y que cada quien que cobre un sueldo del estado tenga que demostrar el trabajo que realicé, ya que hay instituciones y ayuntamiento que nombran bocinas atravez de otras personas o testaferro.

No todos está perdido, perdido están los funcionarios y seguidores que de igual a igual se comportan como miserables basura, sigamos firme los que luchamos por la transparencia y una sociedad decentes.

Mario Martínez.

Frente Amplió.

Provincia la Altagracia.