El recién electo al Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, tronó contra quienes lo criticaron por escoger Las Terrenas para pasar el asueto de la Semana Santa, esto bajo el alegato de que después del atentado que sufrió en el 2019 no debería seguir frecuentando lugares tan concurridos.

El exastro de Grandes Ligas hizo una transmisión en vivo donde fustigó los intereses de un grupo de dañar su reputación con aspectos “falsos” relacionado a su manera de divertirse.

Ortiz deploró que luego del incidente en que casi pierde la vida las personas sientan que tienen el derecho de decirle qué hacer y qué no. Explicó además que decidió pasar el asueto en Las Terrenas, Samaná porque allí tiene una villa.

“Yo tengo una villa en Las Terrenas. Si tú no quieres que yo vaya a la mía, préstame la tuya en Casa de Campo”, manifestó.

Aseguró que él sí se cuida y anda con escolta pero que no se buscará 25 guardaespaldas para que las personas no puedan acceder a él.

“Yo me cuido más de lo que ustedes piensan, todo lo que hago es calculado y especialmente después de lo que me pasó el evento aquel… pero vivan su vida, déjenme vivir la mía, yo no soy pelotero ya, me hice Salón de la Fama en estos días porque me fajé no porque ustedes me lo regalaron”.

Deploró que en otros países es condecorado y que en su amada República Dominicana haya personas interesadas en dañar su reputación: “pero no lo lograrán”, aseguró.

Se refirió a la forma en la que le habló a su pareja mientras jugaba dominó en Las Terrenas. Aseguró que no le dijo nada malo, solo que no podía atender su solicitud porque estaba concentrado en el juego que estaba perdiendo. Fustigó que en las redes sociales hayan utilizado ese video para hacer daño y tildarlo de agresivo.

Lamentó que sea en República Dominicana el país “donde más asedio ha recibido”, sin embargo, afirmó que no abandonará su tierra ni dejará de divertirse como le gusta.

“Soy de ustedes, no soy enemigo de ustedes, yo soy un producto de la República Dominicana, a mi lo que ustedes deben hacer es cuidarme y no dañar mi reputación”, concluyó.

El Big Papi será introducido formalmente al Salón de la Fama de Cooperstown este 24 de julio en la ciudad que lleva ese mismo nombre y está a cuatro horas de Nueva York. David Ortiz es el cuarto dominicano exaltado al templo de los inmortales del béisbol de Grandes Ligas. Le preceden Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero.