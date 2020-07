El presidente Danilo Medina exhortó a la población a asumir el sacrificio de los meses que sean necesarios hasta que se pueda descubrir alguna vacuna que pueda controlar la pandemia del Covid-19.

‘‘No podemos seguir haciendo lo que queramos, hay que obedecer las orientaciones de las autoridades de Salud Pública como el distanciamiento en los centros de trabajo, que los empresarios tomen las medidas de lugar para que los trabajadores no estén trabajando apiñados’’, expresó.

Medina enfatizó que es necesarios que la ciudadanía tome conciencia de la situación por la que atraviesa el mundo a causa de la pandemia.

“El momento por el que está pasando el mundo, no es para que uno esté en la calle como si nada esté pasando. Es un momento difícil y va a depender de nosotros mismos, si podemos superar esta situación”, manifestó.



Afirmó que «los que no tengan nada que hacer en la calle, que no salgan de su casa. Que se queden en la casa hasta que podamos tumbar el nuevo brote que estamos viviendo en la República Dominicana del crecimiento del contagio”.

Estado de Emergencia

Proyectó que probablemente mañana y pasado mañana se apruebe el Estado de Emergencia en el país.

Explicó que se está haciendo un trabajo conjunto entre las autoridades actuales y electas. ‘‘Lo que queremos es que cuando haya el cambio de Gobierno la política de salud pública no tenga ningún momento de dudas de las acciones a seguir tomando’’.

El Mandatario habló en estos términos en el acto de inauguración del Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, el cual permitirá que más de 60,800 personas de esta provincia reciban atenciones médicas de calidad, dignas, cercanas y gratuitas.

El nuevo centro está ubicado en la avenida Las Hortensias, próximo a la autopista Duarte, dando un soporte a la red hospitalaria a esta carretera.

Cuenta con un diseño moderno y alas de trabajo sectoriales que favorecen una distribución fluida del trabajo y evita la aglomeración de personas que acuden para recibir atenciones de salud, dejando en el pasado a esos “almacenes de enfermos”, que representaban los antiguos hospitales.

En sus tres niveles, aloja áreas de emergencia, compuestas por triaje, nebulización, trauma-shock, cubículos de atenciones de emergencia para adultos y pediátricos, así como zonas de yeso y de cura.