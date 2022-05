Muchos clientes se nos acercan a nosotros por el tema de vericación en las

cuentas de diferentes redes sociales y más que ser expertos en vericación de

redes sociales, en Cybernetips somos expertos en la gestión para obtener esa

vericación,los métodos que utilizamos son diversos, por la efectividad que

tenemos en vericaciones,nuestra lista de clientes cada día es más

exclusivo,maniesta el ceo de Cybernetips Antonio Gonzales.

No sé trata en pagar el servicio de la vericación en si,nosotros cobramos por

realizar todos los procesos que hay que cumplir para otorgar una Vericación de

exclusividad a ese cliente, desde trabajar la reputación del cliente tanto nacional

como internacionalmente,como el contenido de sus redes, para que al momento

de trabajar esa «Vericación el sistema compruebe por si mismo,que esa

persona es importante en el área que se desempeña» y por ende, si es

merecedor de esa exclusividad de vericación, resalta el director de Cybernetips

Joan Santomas. No todo el mundo puede obtener una vericación «hay que

cumplir algunos parámetros ,es por esto que el proceso no es fácil» enfatiza el

destacado empresario Gonzáles.

Preparar a alguien para una vericación requiere que esa persona tenga alguna

cualidad,profesión, o talento ,por el cuál nosotros podamos internacionalizar a

esa persona,al punto que llegue a las puertas de Instagram ,brindándole un

expediente sobre la persona que nosotros queremos destacar,gracias a esto

nosotros hemos logrado realizar cientos de vericaciones,en todas partes del

mundo.

Si el cliente está listo para su vericación el proceso puede tardar solo 24

horas,pero la persona a vericar debe estar preparado correctamente, con todos

los requisitos que exigen los reglamentos, de las diferentes redes sociales dónde

se vayan a realizar las vericaciones ya que cada una,cuenta con un proceso

especíco y distinto, para lograr ese anhelado Check Azul.