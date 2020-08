“Hemos cumplido con nuestro Programa de Gobierno”, dijo el presidente Danilo Medina, al expresar su satisfacción por los resultados de ocho años de gestión y agradecer al pueblo dominicano por concederle la oportunidad de servirle.

“Gracias porque me voy con la frente en alto. Me voy como entré. Trabajé más de 12 horas al día, sin un solo día de descanso. Le entregué todo mi tiempo y mi sacrificio a servirle al pueblo dominicano y me voy con la satisfacción del deber cumplido”, dijo al hacer entrega del Hospital Provincial San Bartolomé, en Neiba, Bahoruco.



“Ahí tienen su hospital, un hospital de lujo, que no tiene nada que envidiar a ningún centro privado de la República Dominicana’’.

Sector por sector, la República Dominicana se ha transformado

En ese contexto, señaló que “sector por sector hemos transformado la República Dominicana. Dije que venía al Gobierno a continuar lo que estaba bien, a corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se ha hecho, y he cumplido mi palabra, no tengo dudas”.

“Sé que para algunos grupos no lo he hecho bien, pero para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres dominicanos estoy pasando con notas sobresalientes”.

Sostuvo que su único interés ha sido servir a la gente, como se lo aprendió del profesor Juan Bosch, y que su mayor satisfacción, a partir del próximo lunes, será caminar por las calles de República Dominicana como un ciudadano ordinario, recibir el saludo de sus compatriotas y que le digan: “Gracias Danilo, porque en tu Gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.

“He trabajado por la gente y para la gente. He puesto, tal y como dije el 16 de agosto del año 2012, a las personas en el corazón de las políticas públicas”.

Resaltó la democratización de la sociedad dominicana evidenciada en el crecimiento económico, las transformaciones en la salud, la educación y el campo dominicano; así como la creación de más y mejores empleos, durante los últimos ocho años.

Casi dos millones de niños en Jornada Extendida

Resaltó, de manera particular, el cumplimiento de la promesa de construir nuevos modelos de salud y educación, “de calidad, con dignidad para los hijos de los más pobres y de todo el país”.

“Dije muchas veces que la persona que por vanidad no quisiera ir a un hospital o a una escuela pública es porque no quiere, pero no porque el Estado dominicano no le brindara la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior. Y he cumplido mi palabra”.

Precisó que el país “está sembrado de escuelas en todo el territorio nacional. Prometí que iba a construir 28 mil aulas y ya he entregado 25 mil y no he podido entregar la totalidad por la pandemia, pero hay 500 centros más que están en construcción con un total de 11 mil aulas que totalizan 36 mil, 8 mil por encima de las que prometí en la campaña electoral de 2012”.

“Dije que iba a dar, desayuno, comida y cena y merienda en las escuelas y hay casi 2 millones de niños que reciben desayuno, almuerzo y merienda. Eso significa que estoy subsidiando a las madres pobres de República Dominicana con cerca de 7 mil pesos al mes por cada niño”.

Igualmente, resaltó que honró su palabra de “ayudar a las madres solteras con sus niños para que pudieran trabajar o volver a estudiar. He llenado el país de estancias infantiles, recibimos a los niños entre 45 días y 4 años y están recibiendo alimentación, educación. Son atendidos por profesionales”.

“Almacenes de enfermos” quedaron en el pasado

“Prometí transformar los hospitales de la República Dominicana para que dejaran de ser almacenes de enfermos”, dijo al recordar que cuando iba a un hospital, de visita, se encontraba con salas con hasta 18 enfermos y un solo baño para todos y, durante su gestión, se han entregado hospitales de lujo en todo el territorio nacional.

Valoró que “hoy los hospitales de República Dominicana son los mejores centros médicos que tienen todas las comunidades del interior del país. Sólo en la Capital y en Santiago estamos en competencia con el servicio de salud privado”.

RD produce 85% de lo que consume

Destacó, además, que no hay un lugar de la República Dominicana donde la mano amiga del Gobierno no haya llegado. “He transformado la agropecuaria, le he dado a los campesinos instrumentos para vivir”.

“La República Dominicana hoy es autosuficiente en producción de alimentos. Más del 85% de los productos que consumimos se producen en el territorio dominicano y eso se ha visto ahora cuando el país estuvo cuatro meses cerrado y no faltó nada”.

Más de 600 mil tareas reforestadas

Resaltó, asimismo, que más de 600 mil tareas han sido reforestadas con árboles maderables y frutales. “Los siete grandes proyectos que he diseñado, y aquí hay uno en Bahoruco y hay otro en Independencia, están diseñados para sacar de la pobreza a los dueños de esas tierras”.

125 mil empleos creados por año

De igual modo, se mostró satisfecho de haber superado con creces la meta establecida de nuevos empleos creados por cada año de su gestión.“Prometí que íbamos a crear 100 mil por año y en promedio, hasta el 27 de febrero, estábamos creando 125 mil”.

13 mil espacios están poniendo fin al hacinamiento en cárceles

Afirmó que también está dejando atrás el hacinamiento en las cárceles del país, a través de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

“Las cárceles eran escuelas de delincuencia. Habían sido diseñadas para albergar 1,200 o 1,300 personas. Tenían hasta 8 mil, como es el caso de La Victoria. Estoy entregando al país un sistema carcelario con 13 mil espacios nuevos”.

Alianza con el sector privado en favor de la gente}

También destacó el fortalecimiento de la alianza con el sector privado para crear las condiciones de hacer negocios en la República Dominicana “sin importarme quien gane o no gane dinero. Lo que me importa es que puedan hacer las inversiones que creen los empleos de la gente y que produzcan lo que nosotros necesitamos”.

Dignificación de casi todos los servidores públicos

Indicó que los salarios de la inmensa mayoría de los servidores públicos han sido dignificados. “Un maestro que ganaba 25 mil pesos, está ganando 49 mil. Un maestro de secundaria que ganaba 29 mil, ahora está ganando 52 mil”.

Señaló que, asimismo, han sido beneficiados los profesionales de la salud, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas; así como los agrónomos, entre otros trabajadores.

Subsidios a casi 3 millones de dominicanos ante COVID-19

Precisó que, ante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID 19, el Gobierno está dando subsidios a cerca de 3 millones de dominicanos: un millón y medio a través de Progresando con Solidaridad, a 904 mil empleados del sector privado que fueron suspendidos y a otros 200 mil trabajadores independientes.

8 años de políticas públicas ajustadas a necesidades del pueblo

Manifestó que “ahora vamos a salir y un nuevo equipo gobernará a la República Dominicana y hay que pedirle a Dios que los ayude y los ilumine para que el progreso que vive el país no se detenga”.

“Las políticas públicas que aplicamos en el Gobierno estaban ajustadas a las necesidades de la población. No he hecho nada diferente a lo que dije que iba a hacer en la campaña electoral”.

“He gobernado respetando los derechos de los ciudadanos, no he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas. He respetado el derecho a disentir del Gobierno más allá de lo que permite la convivencia pacífica en un estado democrático de derecho”.

“He permitido que la gente se exprese libremente y que digan lo que quieran del Gobierno. En definitiva, hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o si se hizo mal: el pueblo dominicano. Y para él estamos gobernando, para ese pueblo que nos dio el honor de elegirnos dos veces a la Presidencia de la República”.

Presa Monte Grande, Ciudad Sanitaria, circunvalaciones y más

Dijo que lo único que lamenta es no poder entregar, debido a la pandemia, una significativa cantidad de obras a residentes de diversos puntos del país, entre las que destacó la Presa de Monte Grande, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, algunos hospitales regionales en las provincias Duarte, Santiago y San Pedro de Macorís; así como las circunvalaciones de Azua y de San Francisco de Macoris.

Igualmente, los palacios de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República.

“En fin, hay una cantidad de obras que se quedan en carpeta porque no pudimos completar por el asunto del COVID. Esos 4 meses nos están haciendo muchísimo daño porque no pude entregar esas obras”.

Sin embargo, dijo que se va satisfecho, “porque cuando se miran las obras que se construyeron en República Dominicana, en cualquier Gobierno de los que ha tenido el país, no creo que la gestión del presidente Danilo Medina no quede en primer lugar”.

Estimó que, entre el 7 de julio y el día de hoy, ha entregado más de 300 obras de manera simultánea y sin poder ir a algunos lugares, “porque el tiempo no me alcanza”.

“El empuje que llevaba nuestro país, solamente un hecho de la naturaleza lo pudo detener. Esa crisis sanitaria está provocando una crisis económica y, por tanto, tenemos que unirnos como dominicanos para empujar en una misma dirección a la República Dominicana”.

Ponderó que, por suerte, este país tiene una vocación a la recuperación, que no tienen otras naciones.

“Una vez que hayamos superado el COVID, la República Dominicana retomará la senda de crecimiento económico y de progreso para bienestar de las familias dominicanas”, afirmó al tiempo de exhortar a la población a seguir las orientaciones de las autoridades de salud.