Claro que no es durmiendo en una cuenta de ahorros, sino invertido. ¿Mientras más adulto, más debería tener?

Si quiero un día vivir sin tener que trabajar, lo que en finanzas personales llamamos libertad financiera, debemos guardar dinero del que recibimos. ¿Cuánto? Lo suficiente para que al momento de nuestra decisión de retiro genere ingresos suficientes para mantenernos.

Ya sé: “Uno no gana lo suficiente para guardar, Diego Sosa”, me dirán algunos. Si es tu pensamiento y no deseas cambiarlo, este artículo no es para ti. Si piensas que sí se puede porque lo has hecho o ves que otros lo hacen, entonces aquí están mis conceptos para que le saques provecho.

Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para ver de qué manera podemos medirnos según la edad. Así sabremos si vamos por un buen camino. ¿Cuál debería ser mi patrimonio según mi edad?

-A los 65 años necesito un patrimonio de 20 veces mi ingreso anual.



-A los 60 años 16 veces mi ingreso anual.



-A los 50 años 10 veces mi ingreso anual.



-A los 40 años 5 veces mi ingreso anual.



-A los 35 años 3 veces mi ingreso anual.



-A los 30 años 1 vez mi ingreso anual.



No es solo poner el dinero en una cuenta, debemos invertirlo. Mientras más patrimonio tenemos, más ganancias obtendremos.

¿Cuánto necesitarás para lograr tu libertad financiera o retirarte? Dependiendo del país es diferente. Las inversiones dan un retorno que pone dinero en nuestro bolsillo. Podemos pensar entre cuatro y 10% al año en general en países con una inflación menor de 6%. Mientras más alto el porcentaje de retorno, más alta tiende a ser la inflación del país.

Tomemos 5% como una media en moneda fuerte. Se puede lograr con fondos de inversiones o inmuebles, como dos ejemplos. Con esta información podemos calcular que necesitaríamos 20 salarios anuales para producir uno. Por ejemplo, 2,000,000 x 5% = 100,000. El que gana 100,000 anuales necesita 2,000,000 produciendo 5% para tener el mismo ingreso.

Debemos tomar en cuenta que si aportamos a un fondo de pensiones también es parte de nuestro ahorro.

En caso de querer poner nuestra vivienda propia dentro del patrimonio que producirá, necesitaremos alquilarla a alguien. De la misma forma aumentaríamos nuestro gasto por tener que alquilar. O compraríamos algo de menor valor, lo que reduce nuestro patrimonio disponible para producir.

Te sugiero que saques tu número y hagas tus cálculos para que decidas si el camino que llevas te llevará a donde quieres, o si tienes que modificar alguna actuación para lograr lo que pretendes.