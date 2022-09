Cruz Roja de Tailandia pide a su población no vender sus riñones para comprar Iphone 14

La Cruz Roja ha condenado un meme que circula en redes sociales y que sugiere que tres personas habrían vendido sus riñones para comprar el nuevo iPhone 14 de Apple.

El doctor Sophon Mekthon, director gerente del Centro de Donación de Órganos de la Cruz Roja tailandesa, advirtió el domingo pasado que el comercio de órganos en Tailandia es ilegal y condenó el meme, que circuló después de que llegara a las redes sociales de ese país durante el pasado fin de semana.

“No hay comercio de órganos. Eso está prohibido”, dijo Mekthon, citado por el Bangkok Post. “Es inapropiado sugerir la venta de órganos, especialmente para conseguir dinero para comprar un iPhone. Es moralmente incorrecto y poco ético”, agregó.

They donated a kidney to get themselves the iphone 14 😂 pic.twitter.com/ko2InN8OHU