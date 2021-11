La empresa realizó el anuncio esta mañana. Será para quienes viajen a partir de enero de 2022

Todos los pasajeros que deseen subir a un crucero de la compañía Disney mayores de 5 años deberán estar vacunados contra el COVID 19 a partir del 13 de enero de 2022. La política de la empresa ha sido desde un comienzo exigir prueba de vacunación a todos aquellos que estén autorizados para ser inoculados.

Hasta hace un mes, solo los mayores de 12 años podían recibir la vacuna contra el coronavirus, pero a comienzos de mes la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicinas por sus siglas en inglés) y los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, también siglas que vienen del nombre en inglés), autorizaron y recomendaron que la vacuna desarrollada por Pfizer sea colocada en niños desde los 5 años.

Por ende, hasta ahora, a los niños de entre 5 y 11 años no se les exigía prueba de vacunación. La empresa decidió darle dos meses a los padres para que tengan tiempo de vacunar a sus niños, pero consideró que a partir del 13 de enero tiene que ser un requisito.

En la imagen, una vista general del crucero “”Disney Magic”” (Foto: EFE)



Los pasajeros que no estén vacunados, porque son menores de 5 años, tienen que presentar un examen PCR negativo en las 72 horas previas a embarcarse. Hasta el 13 de enero, los niños de entre 5 y 11 años también deben presentar PCR negativo. Las pruebas rápidas no se aceptan para permitir el embarque de los pasajeros no vacunados.

Desde el regreso de las operaciones de los cruceros, el tema de los niños ha sido un dolor de cabeza. Después de que a comienzos de la pandemia los cruceros se volvieran focos de contagio hasta cerrar operaciones, con el regreso de la industria todo se basó en las vacunas. La seguridad que ofrecen estos grandes barcos se basa en protocolos de limpieza muy estrictos, nuevos filtros de aire y asegurar que la gran mayoría de la gente abordo estaba vacunada. Los CDC aconsejaron desde un comienzo que al menos el 95% de los pasajeros estuviese vacunado.

Esta norma limitaba mucho a las familias con niños. Los niños no podían inocularse aún y pocos de ellos podrían subir a un crucero así. La mayor parte de las compañías de cruceros basaron sus promociones de regreso al mar con ofertas para parejas sin niños.

Pero en el caso de los cruceros de Disney, el público principal son los niños. Una familia sin hijos difícilmente decida tomar este tipo de cruceros. Por lo tanto el anuncio de hoy los pone de vuelta en el ruedo de trabajo como no habían podido hacerlo desde marzo de 2020.

Si bien desde el verano de este año los cruceros han estado operando, la recuperación de esta industria es más lenta que la de otras. Por empezar, la mayor parte de las compañías aún ofrecen barcos con limitación de pasajeros. Las empresas de más lujo siguen ofreciendo viajes donde solo un 30% de los pasajeros ocupan el crucero, para asegurar distancia social.

Las excursiones siguen siendo un problema para esta industria. Una vez que los pasajeros llegan a los distintos puertos, la compañía tiene que asegurarse que en los destinos los pasajeros no se contagien de COVID y lo lleven al barco. Por eso, en su mayoría, las compañías solo autorizan a los pasajeros a tomar tours en los destinos organizados por ellos para limitar el contacto con los locales, lo que ha desincentivado a muchos a elegir este tipo de paseos. infobae.com

Por Soledad Cedro

19 de Noviembre de 2021

Desde Miami, Florida, Estados Unidos