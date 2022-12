Croacia derrotó a Marruecos y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2022

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La selección croata consigue el tercer puesto del torneo tras derrotar a la marroquí | El combinado ajedrezado, liderado por Modric, ha ganado al país africano gracias a un gran gol de Orsic en el tramo final de la primera parte y se cuelga la medalla de bronce por segunda vez en su historia

RAFAEL PINEDA/DIEGO FONSECA RODRÍGUEZ/LUIS VILLAESCUSA

Elpais.com

Croacia ha derrotado este sábado a Marruecos y ha conseguido el tercer puesto del Mundial de Qatar 2022. El partido comenzó con un ritmo alto en el que las jugadas a balón parado fueron decisivas. En el minuto 7, Gvardiol adelantó con un cabezazo al combinado croata en una jugada ensayada. Majer colocó el balón en la cabeza de Perisic, que lo prolongó para que el central del Leipzig mandase el cuero al fondo de la red. Solo dos minutos después, Dari puso el empate con un cabezazo en una falta lateral. Antes del descanso, Orsic adelantó al equipo ajedrezado con un gran golpeo de interior que rozó Bono, el guardameta marroquí, dio en el palo y se coló en la portería. En la segunda parte, los dos equipos tuvieron más ocasiones para mover el marcador, pero ninguno consiguió marcar más tantos. La selección de Luka Modric, que llegaba al choque tras quedarse a un paso de reeditar la final de Rusia 2018, apeada en semifinales por la Argentina de Leo Messi, ha conseguido el segundo bronce mundialista de su historia después del logrado en Francia en 1998. “Con el último Mundial y con este hemos puesto a Croacia en el mapa de grandes equipos”, ha dicho al término del encuentro Modric, que también ha asegurado que seguirá con su selección al menos hasta la próxima UEFA Nations League. El rival de Croacia ha sido la revelación del torneo, el primer país africano en alcanzar las semifinales de un Mundial, aunque esta tarde no ha podido colgarse un metal en una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Modric confirma su continuidad

“Sí, se pudo ver en el campo cómo celebramos. Significa mucho, de verdad, porque ganar dos medallas en dos mundiales es algo muy importante y muy grande para Croacia. Ya no se puede hablar de Croacia como un equipo que hace algo cada 20 años. Con el último Mundial y con este hemos puesto a Croacia en el mapa de grandes equipos y estamos muy contentos. Queríamos poner a Croacia en la final, pero no se pudo. Viajamos a casa como ganadores, que es lo importante”.

“Sí, puede ser [que sea su último Mundial], pero no puedo decir nada, pero claro, estoy muy contento por toda mi trayectoria en Croacia. Ganar dos medallas es algo muy importante. Quería ganar la copa, ese era mi sueño. No se ha dado, pero estoy muy contento con ganar dos medallas. Hemos confirmado que Croacia tiene una selección grande y un futuro por delante muy bueno. En el futuro veremos que pasa, por lo menos quiero seguir hasta la Liga de Naciones”.

Luka Modric, capitán de la selección croata.

Budimir quiere más Modric

“Es un momento espectacular. Estamos muy contentos por nuestra Croacia. Nos vamos super contentos a casa”.

“Modric decidirá lo que quiera. Él demuestra en los partidos y en los entrenamientos que quiere seguir jugando que eso es lo más importante. Luego decide él, pero yo espero que esté mucho más con nosotros”.

“Es muy importante tener continuidad. Hemos llegado hasta el final en dos Mundiales. Un tercer puesto es algo muy grande. Nos merecemos esto y creo que la actitud que tenemos como grupo es muy importante. Somos una familia”.

Ante Budimir, delantero de la selección croata.

Bono: “Me voy con un gran sabor de boca”

El portero de Marruecos, Bono, se expresó a la finalización del choque ante Croacia. “Me voy con un gran sabor de boca. Siempre, el premio más grande es sentir felicidad cuando sales a competir. Otra cosa no depende de ti”, argumentaba el meta del Sevilla, a quien se le preguntó por las protestas al árbitro de sus compañeros: “Al final es normal, la frustración… Queríamos ganar el partido. No es fácil porque enfrente hay un buen equipo. El equipo, a pesar del cansancio físico y sobre todo mental del partido de Francia, poco a poco entró en el partido y no creo que lo hiciéramos mal. Pero el fútbol es así, hay que aceptarlo, felicitar a los chicos, al rival y ya está”.

Por último, se refirió a una posible mano en el área de Croacia, una jugada en la que quedó muy claro que no había penalti. “Yo no vi, desde lejos no lo vi. Más o menos la sensación es esa, de frustración cuando quieres ganar y no se puede. Pero los chicos somos conscientes de que a pesar de todo hicimos un gran trabajo en toda la competición y ya está”.