Cristina Rosario y Salvador Batista vienen desde Argentina para conversar sobre el crecimiento turístico

Los expertos compartirán detalles sobre las actividades desarrolladas durante el congreso en Argentina, los principales temas abordados y las perspectivas que surgieron en torno al comportamiento del turismo internacional, especialmente en relación con el mercado argentino y su creciente importancia para el turismo dominicano.

Santo Domingo, octubre 2026. Los periodistas dominicanos Cristina Rosario y Salvador Batista participaron como expositores en el 18.º Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo, organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) en Jujuy, Argentina.

En esta edición especial del programa Fiestas y Personalidades, ambos profesionales compartirán sus experiencias y contarán a nuestra audiencia todo lo acontecido durante este importante encuentro internacional, en el que se analizó la evolución del mercado argentino y los factores que han contribuido a su posicionamiento como el tercer principal emisor de turistas hacia República Dominicana.

Durante su conversación con Yenny Polanco Lovera, Cristina Rosario y Salvador Batista tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con periodistas y profesionales del turismo de distintos países, así como abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente el sector. Su presencia en este encuentro permitió destacar el trabajo de los comunicadores dominicanos y fortalecer los vínculos profesionales entre República Dominicana, Argentina y otros mercados de interés para el desarrollo turístico.

Además, compartirán detalles sobre las actividades desarrolladas durante el congreso en Argentina, los principales temas abordados y las perspectivas que surgieron en torno al comportamiento del turismo internacional, especialmente en relación con el mercado argentino y su creciente importancia para el turismo dominicano.

Esta semana también recibimos a Anny Polanco con su segmento “Más que Migración”, y volvemos a tener a Salvador Batista, esta vez mostrándonos un recorrido muy interesante.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www.fiestasypersonalidades.com