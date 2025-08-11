Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen: lujo, amor y polémica

Madrid, España. – Después de nueve años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han decidido dar el siguiente paso y formalizar su unión con matrimonio. La noticia fue revelada por la propia modelo en sus redes sociales, donde mostró el lujoso anillo de compromiso que el astro portugués le entregó.

La imagen publicada en Instagram muestra la mano de Georgina sobre la de Cristiano, acompañada de la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La joya, con un diamante de gran tamaño, generó inmediatamente una ola de reacciones entre los millones de seguidores de la pareja.

Si bien muchos celebraron la noticia, las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas hacia el diseño y el valor del anillo, que algunos calificaron como “demasiado ostentoso” o incluso “de mal gusto”. En cuestión de horas, circularon memes que comparaban la piedra preciosa con objetos cotidianos y exageraban su tamaño.

Pese a las opiniones divididas, Georgina se mostró visiblemente emocionada y orgullosa de su compromiso, reafirmando el fuerte vínculo que ha mantenido con Cristiano desde que se conocieron en 2016.

La historia de amor entre ambos comenzó en una tienda de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como asistente de ventas. Según ha contado la influencer, fue un “flechazo” inmediato que se consolidó tras coincidir nuevamente en un evento de moda.

La relación se hizo pública en enero de 2017, cuando Georgina acompañó a Cristiano a la gala de los FIFA The Best Awards, donde el jugador fue reconocido como el mejor del mundo. Ese mismo año nació su primera hija en común, Alana Martina.

Cristiano ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. En 2021 anunciaron que serían padres de mellizos, pero uno de ellos, Ángel, falleció antes de nacer. Bella Esmeralda llegó después para completar la familia.

La vida personal de Georgina ha estado marcada por cambios constantes. Nacida en Argentina, vivió en distintas ciudades de España y también en Inglaterra. Su familia atravesó momentos difíciles, como la condena y posterior fallecimiento de su padre, Jorge Rodríguez, en 2019.

En el plano profesional, pasó de trabajar como mesera y niñera a convertirse en una figura mediática internacional. “Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja”, ha dicho en varias entrevistas.

Su relación con la madre de Cristiano, Dolores Aveiro, tuvo altibajos, especialmente por rumores en torno a un posible matrimonio, pero hoy la situación parece estable. “Es una buena chica y un gran apoyo para Cristiano”, declaró Aveiro recientemente.

Entre las anécdotas que Georgina ha compartido sobre su vida junto al futbolista, destaca la dificultad de adaptarse a sus mansiones: “La primera vez que fui a su casa me perdía para ir a la cocina. Tardé medio año en ubicarme”.

Hoy, la pareja vive en Arabia Saudita, donde Ronaldo juega para el Al Nassr, y comparte en redes sociales momentos familiares, viajes y eventos de lujo. El compromiso marca un nuevo capítulo en esta historia que ha cautivado a millones de seguidores.

Aunque el enlace aún no tiene fecha confirmada, el anuncio ha confirmado que Cristiano y Georgina siguen apostando por un futuro juntos, entre glamour, familia y un amor que, según ellos mismos, “es para todas las vidas”.

